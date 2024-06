Agua del manantial de Murillo Vidal no se comercializa: "toma es gratuita"

El agua del manantial de la avenida Murillo Vidal, en esta capital, no se comercializa y se encuentra a disposición de todos aquellos que necesiten abastecerse de agua, dice Armando Ladrón de Guevara de Florencia, quien dice ser el encargado de vigilar ese flujo natural.

A través de las redes sociales hay quienes dicen que al manantial que está en la avenida Murillo Vidal, esquina con Río Misantla, de la colonia Cuauhtémoc, le dan uso incorrecto, sin embargo, Armando lo desmintió y precisó que durante los últimos 30 años él ha estado a cargo de ese manantial que en alguna ocasión abasteció de agua a todo Xalapa.

En entrevista con Diario de Xalapa en el manantial, negó que se haga negocio con el agua del manantial en temporada de sequía y estiaje, tras precisar que el líquido se destina para beneficiar a los xalapeños y a quien le haga falta.

También hizo un llamado para aquellas personas que hacen un mal uso del agua y reflexionen en esta temporada, pues dijo que hay quienes han pedido el servicio para llenar albercas.

Además, invitó a las personas que necesiten agua para que acudan con garrafones al manantial y los llenen gratis, aunque precisó que a pesar de ser agua clorada, su uso debe ser sanitario, no para consumo humano.

"Esta era propiedad de mi papá y se fundó la colonia hace 60 años y él tuvo la visión ecologista de no vender esa zona de mil 500 metros y la conservó por el agua. Hace 60 años mi papá dijo que aquí hay un manto acuífero; no lotificó y lo hizo área verde para cuidar el líquido", destacó.

También señaló que actualmente el manantial se encuentra en una zona federal a causa del agua, regida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿A qué otras zonas de la región abastece dicho manantial?

Además, manifestó que se trata de un manantial que da abasto a más de 3 mil personas de los poblados Ojo de Agua, Nacaxtle, Perseverancia y Xalapa, aunque "con uso y explotación del agua con sus respectivos metros cúbicos anuales".

Con relación a lo que circula a través de redes sociales sobre el uso que le está dando, según él, "las personas que realizan esas informaciones desconocen todo".

"La respuesta que doy por esas noticias es que es una persona que desconoce el origen del problema qué es real; no hay agua, es estiaje y qué quiere decir, pues que todos los mantos acuíferos bajan su nivel de producción naturalmente y es insuficiente el agua para la población", agregó.

Incluso, señaló que "aquí (al manantial) no lo está secando un pipero, no lo está secando una escuela, simplemente baja de forma natural y emana menos agua".

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El sistema que utiliza para que el manto acuífero continúe vigente está basado en el cuidado del área verde y para lograrlo sembraron bambús.

“Es una planta de mucha producción, aparte de que trae la humedad, oxigena mucho el ambiente y desde aquel entonces se ha seguido procurando esa área. Hubo un tiempo que un municipio lo quiso expropiar y se defendió y hasta la fecha sigue siendo área verde para que no afecte el manto acuífero. Ahí hay dos áreas, zona verde y área federal que es donde está el agua", explicó.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Para continuar con lo que con tanto esmero hace, que es repartir agua, expresó: “debe estar todo bajo reglamentación que nos rige, que es la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tener el derecho y uso explotación del agua y ahora en tiempo de estiajes, se le da prioridad a casas, hospitales, hoteles y negocios y no se utilice para recreativo que es alberca o riego de pasto; no se utilizan en estas fechas", detalló.

Además, remarcó que constantemente lo están revisando las autoridades; “tengo medidores de aguas y demás para no tener problemas. Yo tengo todo presente muy bien, si no sería un delincuente, porque es un bien federal el agua y me estaría pasando lo que le pasa a los de El Castillo; allá han invertido en vehículos, han permitido mucho, pero nadie ha ido a la Comisión Nacional del Agua a hacer el trámite, ese es el problema".

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

También aseguró tener un expediente amplio con el que comprueba que todo lo ha hecho como lo establecen las autoridades.

También manifestó: “ya no puedo extraer más agua de lo que tengo permitido, porque si hablamos de reglamento a eso me tengo que ajustar”.

Remarcó que el agua que brinda es para casas habitación, hoteles, negocios y empresas de Xalapa, además de Emiliano Zapata.

"Yo tengo derecho a 220 mil litros diarios y en estiaje hay que bombear menos y claro que sí da abasto, pero acuérdense que ese manantial abastece a otras colonias. ¡Qué lástima que no seamos la solución al 100% de respuesta para Xalapa!, porque son millones de litros diarios los que se consumen".

Toma de agua gratis

De la toma que tiene en la entrada, aseguró que es gratuita: “A través del señor Ricardo Ahued (alcalde de Xalapa), me facilitó el Rotoplas gratuitamente y yo me comprometí a hacer la instalación y estar llenando el tanque para que la gente que pueda venir a abastecerse en garrafones, aunque se hace una célebre invitación a las personas para que sea una solución momentánea ante la crisis".

Agregó que las personas pueden llenar los garrafones que sean necesarios; “la gente se puede llevar seis o siete garrafones, el agua va clorada, pero es para uso sanitario, no para tomar, eso que quede bien claro y es una manera que se está apoyando a la gente que necesita el agua, porque repito es una crisis hídrica".

Por último, dijo: "Esas personas que hablan en las redes sociales son comentarios de mala fe; a mí que me digan algo positivo, no negativo, pues aquí está la toma las 24 horas del día”.