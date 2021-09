Manifestación de Colectivos funcionó; selección de titular de Comisión de Víctimas, detenida

Xalapa, Ver.- Gobierno del Estado accedió a la demanda de los integrantes de Colectivos de Búsqueda que rechazaron la terna que se envió al Congreso local para seleccionar al titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Tras varias horas de bloqueo en las calles Enríquez, Doctor Rafael Lucio y Francisco Javier Clavijero, los integrantes de los Colectivos decidieron retirarse bajo la promesa de que el proceso de selección será detenido.

"No deberíamos estar aquí, ni hacer esto que hicimos de tapar las calles, pero no nos dieron otra alternativa, ya que habíamos pedido anteriormente una reunión con el Gobernador y no fue posible, nos vamos a retirar bajo la palabra del Gobernador de que se detiene el proceso hasta que hable con las familias en una reunión que vamos a tener con él la próxima semana", expusieron.

Indicaron que en tanto no haya una reunión con los Colectivos y no se tome en cuenta su opinión, el proceso de selección quedará detenido en el Congreso local.

"No sabemos el día (de la reunión), estamos a la espera de que nos informe qué día se va a realizar la reunión, por eso nos retiramos porque bajo la palabra del Gobernador", dijeron.

Reiteraron que no permitirán que una persona sea impuesta en la Comisión, pues, argumentaron, que ninguna de las tres propuestas ha tenido acercamiento con los Colectivos.

"No vamos a permitir que nos impongan a nadie, queremos que sepan que estamos luchando no nada más por nuestros hijos, por nuestros derechos, sino por las demás víctimas", comentaron.

Recordaron que la Comisión no sólo atiende casos de desaparición, sino de feminicidios, homicidios, y violaciones a niños y niñas.

Además, brinda acompañamiento a las víctimas que tienen procesos judiciales abiertos, "necesitamos una persona sensible, que sepa del manejo de la Comisión, que le dé continuidad a los procesos que están, sería un retroceso colocar una persona que no sabe nada del tema".

Este día integrantes de los Colectivos Corazones Ausentes, Colectivo en Búsqueda Belén González, Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, Colectivo de Búsqueda Coatzacoalcos, Familiares Enlaces Xalapa, Familiares en Búsqueda María Herrara de Poza Rica, Red de Madres Veracruz y Colectivo Madres Luna de Córdoba, pidieron ser tomados en cuenta en el proceso de selección del nuevo titular de la Comisión.

Los manifestantes de Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos, Poza Rica y Cardel señalaron estar en contra de la terna integrada por Yuliana Aguilar Rodríguez, Laura Silvia de Castro Quintana y Rodrigo Ventura Flores.

Consideraron que en Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, quien está a cargo de dicha área de gobierno, permanezca en funciones o, en su caso, se integre a una persona que tenga trabajo con las víctimas.