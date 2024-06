Vecinos protestan en oficinas de Grupo MAS; llevan una semana sin servicio de agua

Veracruz, Ver.- Habitantes de la colonia Adolfo López Mateos del puerto de Veracruz se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la empresa Grupo MAS, debido a que tienen una semana sin agua potable.

Los colonos acudieron a las oficinas centrales de la compañía que se localiza sobre la avenida Miguel Alemán, a un costado del auditorio Benito Juárez, para alzar la voz con pancartas y carteles.

Afirman que desde hace cuatro meses tienen agua de manera intermitente, pero desde hace una semana carecen del servicio, lo cual les complica la vida.

Julio Hernández, uno de los afectados, explica que Grupo MAS ha indicado que la falta de agua se debe a que uno de los pozos que alimenta la zona está supuestamente contaminado.

Señala que la falta de agua les afecta en todos los sentidos, pues no pueden realizar sus actividades cotidianas y tienen que estar comprando garrafones de agua para poder llevar acabo las faenas esenciales.

“Nos afecta bastante, llevamos varias semanas sin agua, no podemos hacer nuestros quehaceres, no podemos ni bañarnos, lavar la ropa, los trastes, cocinar, pues no hay forma de hacerlo sin agua, no tenemos el servicio y los recibos siguen llegando a precios elevados".

Los colonos refieren que su situación es insoportable, tras padecer una semana la falta de agua en más de siete manzanas, afectando a decenas de familias.

Indica que pese a que han solicitado una solución al problema, hasta el momento la empresa no ha cumplido, mandando una pipa con agua que no alcanza para todas las familias.

“A parte los muchachos de las pipas son muy groseros, te dicen ahorita te traigo agua y ya no llegan. Una surten al día y ya no regresan y ya con el día de hoy llevamos ocho días sin agua”.

Los colonos señalan que tienen que andar pidiendo a los vecinos de otras zonas para poder asearse o realizar sus tareas diarias, lo cual ya los tiene muy cansados.

Los inconformes piden reactivar los 3 Pozos de la zona que dejaron de operar al pasar de SAS a Grupo Mas.

