Manifestación en Tecnológico de Alvarado es golpeteo político: Zenyazen

Xalapa, Ver.-El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, afirmó que el problema que hay en el Instituto Tecnológico de Alvarado es "golpeteo político" proveniente de la presidenta municipal, Lizzette Álvarez Vera.

En entrevista, tras la conmemoración del 201 aniversario de la Bandera de México, acusó que los estudiantes que mantienen tomado el plantel desde el pasado lunes de estar cerrados al diálogo.

"También hay cerrazón ahí por parte de los estudiantes, ya se está viendo la manera para obtener la interlocución, incluso desde la dirección nacional de tecnológicos", expresó.

Refirió que la alcaldesa de Alvarado presuntamente busca colocar en el Instituto a un director a modo, a fin de cumplir con los intereses de unos cuántos.

En su opinión, es lamentable que se esté empañando el trabajo del actual director del Instituto con "golpeteos que son meramente políticos", ya que no hay pruebas de que exista un mal manejo de recursos, como acusan.

"Ahí también lo que plantean es el mal manejo de los recursos, entonces yo siento que es más un tema político para quitar al director y tratar de poner a alguien a modo de la alcaldesa y no es así", manifestó.

Pasar examen de prelación no garantiza una plaza

En torno a la asignación de plazas, hecho que ha generado múltiples manifestaciones en la SEV, Escobar García reconoció que resultar idóneo en un examen de prelación no garantiza que el docente obtendrá una plaza.

Refirió que no se pueden entregar plazas con las que no se cuenta en la dependencia, ya que únicamente se asignan los espacios que quedan vacantes por jubilaciones.

Hacen su examen para poder ingresar al sistema como maestro y hay una cláusula clara que dice que es por la necesidad del servicio educativo, pero la austeridad republicana no nos permite generar plazas y con la pandemia las jubilaciones han disminuido, esto ha impedido que cierto número de maestros puedan obtener su plaza

Aseguró que se están aplicando las plazas de forma transparente y conforme a la prelación, "la asignación va siendo conforme a las necesidades del estado".

"El tema de salir idóneo no te garantiza una plaza, obvio si sales en los primeros cien lugares de primaria de seguro vas a tener una plaza. Se desglosa, en cada nivel y se asigna la plaza conforme a los espacios disponibles", comentó.

Al respecto la titular de la Oficialía Mayor, Ariadna Selene Aguilar Amaya, mencionó que se puede precisar la cantidad de plazas que se tendrán cada año; sin embargo, cada año alrededor de mil docentes se quedan sin espacio.

"Son alrededor de 300 menos que el año anterior, en el 2020 fueron más de 2 mil 300, después fueron 2 mil 100 y el año pasado se entregaron mil 800, tienen que volver a presentar examen, nosotros no podemos guardar el lugar porque es ilegal, no podemos afectar a quienes presentan examen, si no obtuvieron una plaza cuentan con el derecho de volver a aplicar e incluso les beneficia porque pueden subir de posición en la que quedaron", expuso.

Finalmente, destacó que la puntuación aplicada a cada docente es multifactorial, por lo que cuando los docentes no obtuvieron la plaza tienen la oportunidad de capacitarse para posicionarse en un mejor lugar y tener mayor posibilidad de obtener la base.