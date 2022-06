Desapareció hace un mes: Exigen localización del director de la Policía Vial

A un mes de la desaparición de Juan Alan Cuetero Meza, director de la Policía Vial en Veracruz, familiares, amigos y compañeros de trabajo recorrieron la avenida Manuel Ávila Camacho y llegaron a manifestarse a la plaza Sebastián Lerdo para exigir a las autoridades del gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado su aparición con vida.

Tras pasar por el monumento a la Madre, los manifestantes bloquearon la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, a fin de solicitar respuestas a las autoridades.

¿Qué solicita la madre del desaparecido Juan Alan Cuetero?

Al respecto, Lydia Enriqueta Meza López, madre de la víctima, solicitó a las autoridades dar respuesta a la solicitud que se ha hecho desde el primer día de la desaparición de su hijo.

Refirió que a la fecha la Fiscalía no ha entregado respuestas sobre el caso, ya que únicamente realizaron la declaración correspondiente y elementos del organismo llevaron a cabo la visita de rutina.

Aseguró que el vehículo de su hijo y sus celulares aparecieron desde el segundo día de su desaparición, “los celulares aparecieron en Santa Fe, cerca de una caseta de Policía, y el carro de mi hijo apareció cerca de Xalapa”.

Mencionó que la desaparición se registró el domingo 29 de mayo en el Puerto de Veracruz, cuando se dirigía a la iglesia.

“No sabemos si hay alguna línea de investigación, no tenemos conocimiento de nada, su hermano anda desesperado, sus compañeros también, todas las personas que lo queremos están preocupados, él era buen jefe, buen compañero, tiene un hijo de dos años, una esposa y familiares que lo estamos esperando”, expuso.

Ante ello, pidió a las autoridades que intervengan y otorguen las respuestas que solicitan, pues a la fecha no se ha tenido acercamiento ni con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ni con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez o con la Fiscala General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.

Lydia Enriqueta, madre de Juan Alan Cuetero Meza, solicitó a las autoridades dar respuesta a la solicitud | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“No dormimos, no comemos, no sé por qué se lo llevaron, quiero respuestas, no sé si mi hijo esté vivo o no, pero quiero que me lo regresen, le pido a Dios que me lo regrese, como esté, pero que me lo regrese. Él era un buen servidor público, aportó mucho a su trabajo, no es justo que ahora nos abandonen de esta manera, queremos que nos atiendan, que nos den la cara”, comentó.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Juan Alan Cuetero?

Juan Alan Cuetero Meza de 32 años desapareció el domingo 29 de mayo cuando se dirigía a la iglesia ubicada en la colonia Pancho Villa. Al momento de su desaparición Alan se encontraba en descanso por incapacidad, debido a una lesión en el brazo.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió una ficha por la desaparición de Juan Alan Cuetero Meza "El Archi" el lunes 30 de mayo de 2022, un día después de que el policía fue privado de la libertad.

Juan Alan Cuetero Meza, director de la Policía Vial de 32 años desapareció el domingo 29 de mayo | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado confirmó su plagio luego de que se montó un operativo para localizarlo. Tras la búsqueda fue hallada su unidad en el municipio de Emiliano Zapata y sus equipos telefónicos en Santa Fe en la ciudad de Veracruz.