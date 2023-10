¿Qué opina Manuel Huerta de la propuesta de tener a 5 mujeres en la candidaturas a la gubernatura?

Veracruz, Ver.- La propuesta del Instituto Nacional electoral (INE) de postular a cinco mujeres en las candidaturas a gobernador sería un intromisión en la vida interna de los partidos políticos, consideró Manuel Huerta Ladrón de Guevara aspirante a la coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

Previo a recorrer el mercado Hidalgo en la ciudad de Veracruz, el exdelegado federal se pronuncia en contra del proyecto presentado por el INE al señalar que no tiene razón, jurídica, ni histórica y estaría fuera de la legalidad.

Te puede interesar: Senadores y senadoras han acompañado al mejor presidente: Cuitláhuac García

“Hay un proyecto pero todavía falta debatirlo, pero no tienen razón, yo se lo que les digo, no aguantaría una impugnación por eso yo digo que ese proyecto difícilmente lo van a poder pasar porque no hay razón jurídica, ni histórica ni legal, es una intromisión a la vida política de cada partido, entre otras tantas cosas complicaría derechos de muchos ciudadanos”, argumenta.

¿Por qué dice Manuel Huerta que morenistas están en su contra?

Asimismo Huerta Ladrón de Guevara destaca que a una semana de iniciar su recorrido por el estado se posiciona en la preferencia a pesar de que ya se formó un frente opositor en su contra denominado, según él como el TUCOM, Todos Unidos contra Manuel.

Local “Es una persona preparada”: profesionistas de la salud apoyan a Sergio Gutiérrez Luna

Sin embargo puso en claro que a pesar de la cargada y que rocíen paredes, no tienen la bendición del pueblo y recomendó a los que aspiran a la coordinación y que aún siguen dentro del gobierno a que renuncien a sus encargos.

Te puede interesar: Representantes de Morena piden la inclusión de Manuel Huerta en las encuestas

“Una semana y ya estamos arriba en la encuesta a pesar de que todos nos atacan, todos nos quieren callar porque vamos a ganar, parece que hay un TUCOM de todos contra Manuel de adentro y de afuera parece que se empiezan a unir porque no quieren que lleguemos, no quieren que el pueblo elija a su mejor representante”, asevera.

Asegura que el 30 de septiembre habrá celebración y que se tomará los días 1 y 2 de noviembre para atender asuntos espirituales pero que regresará el 3 con todo el trabajo rumbo a la transformación de Veracruz.