Morena ya tiene mayoría calificada en el Senado, presume Manuel Huerta tras dichos del PAN

El senador electo Manuel Huerta Ladrón de Guevara remarcó que Morena ya tiene la mayoría calificada en el Senado de la República, por lo que rechazó lo expuesto por la dirigencia nacional del PAN y de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electo, sobre que el proceso penal en su contra es para evitar que rinda protesta.

¿Qué dijo Manuel Huerta sobre las reformas al PJF?

Entrevistado durante el Quinto foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, negó que el proceso que se le sigue por los delitos de falsedad ante la autoridad y fraude procesal, sea para evitar que llegue al Senado.

“Estoy muy tranquilo porque mi compañero Adán Augusto, que seguramente coordinará el Senado y todos los Senadores que estamos trabajando ya los electos, sabemos que tenemos ya la mayoría legislativa, no me pregunten, pero ya la tenemos porque ayer uno decía que no, que lo querían apresar, yo más bien cuando veía sus argumentos pensé ya va hasta a votar con nosotros porque se anda quejando del mismo poder justicia que él se benefició muchas veces”, dijo.

¿Qué dijo Manuel Huerta sobre el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez?

También criticó que Yunes Márquez haya salido del país para atender su salud en Estados Unidos, cuando su padre Miguel Ángel Yunes Linares supuestamente dejó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) “muy bien”.

Así, lo llamó a “serenarse”, actuar conforme a la ley y someterse a juicio, pues si sale bien lo van a esperar en el Senado.

También puedes leer: En el Día del Abogado, trabajadores del PJF se pronuncian contra reforma

“La justicia, aunque a veces tarda llega, sobre todo el que es su suplente, pero ahora ya le entendí por qué es el suplente, está muy necesitado el país de que se haga justicia ahí. Me llamaba la atención que se va a Estados Unidos, como si el ISSSTE no sirviera, pues no que su papá lo dejó tan bien y funcionando”, cuestionó.

Remarcó que la justicia tiene que actuar y que la reforma se está planteando para mejorar, “yo les deseo a todos lo mejor y nada más el que nada debe, nada teme. Y el que debe mucho, debe mucho, yo lo veo muy miedoso”.

Además, sobre el Foro de los Diálogos Nacionales por la reforma al Poder Judicial, respaldó la propuesta de reforma para que ministros, magistrados y jueces que cumplan con el perfil puedan ser elegidos para ocupar el cargo por voto popular.

“Lo más importante también es que separemos a la judicatura de la Suprema Corte de los ministros y que por otro lado sentemos hoy los pies en este poder judicial estatal que según también esta reforma constitucional va a tener que transformarse 180 días después de que esta reforma se ejecute como va a ser de manera inminente e inmediata y que estos diálogos los puntos de consensos en torno a la gradualidad para ejecutarla sean lo suficientemente acelerados como para no tener tácticas dilatorias”.