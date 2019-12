Manuel Huerta impugnará sanción del TRIFE

Veracruz, Ver.- El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que impugnará la sanción del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) por la supuesta propaganda de parte de los servidores de la nación en favor de Andrés Manuel López Obrador a través de la entrega de los programas.

En entrevista, calificó como absurda esta denuncia al señalar que primero se acusó al presidente de la república y después a la secretaria y subsecretaria y al no proceder, ahora van contra los delegados federales y servidores de la nación.

Argumentó que la queja directa fue por el uso del chaleco que se utilizó durante la transición y que por la austeridad continúan portándolo.

Sin embargo, insistió en que estas acusaciones solo son para tratar de entorpecer el trabajo que se realiza desde el gobierno federal.

La verdad es que no hay ni elecciones, al presidente no se le puede promover para nada porque el ya culminó, es absurdo no tiene forma, para nada me preocupa, se quejaban de que traíamos el nombre del presidente en el chaleco, la verdad que ese chaleco es de la transición y obviamente por austeridad lo seguimos usando, pero se les tapaba el nombre del presidente

Acusó directamente a los conservadores de estar detrás de estas denuncias por lo que aseveró que hará valer sus derechos y procederá con impugnar.

Hay que hacer valer el derecho y los derechos, voy a impugnar conforme a derecho, no tienen por qué ocurrir estas cosas y seré hombre de leyes siempre

Manuel Huerta, se congregó en la zona de los portales de la ciudad de Veracruz, donde anteriormente ex gobernadores pasaban un rato agradable saludando a los ciudadanos, en el último día del año.