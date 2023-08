"Encañonan" elementos de SSP a convoy de Manuel Velasco en sur de Veracruz

La tarde de este viernes, Manuel Velasco Coello y su equipo fueron retenidos en Coatzacoalcos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Coatzacoalcos.

De acuerdo con el equipo de trabajo del aspirante a ser candidato para la contienda electoral por la presidencia de la República, un convoy cerró el paso a las unidades en las que se trasladaban y los elementos de seguridad encañonaron a su chofer.

Te puede interesar: Policías pararon a dirigente estatal del PAN mientras conducía en su camioneta

¿Cómo ocurrió el aseguramiento?

En entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti, el aspirante a Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación aseguró que le cerraron el paso, “nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron nada, eran policías de Veracruz. No he hablado con Cuitláhuac García”.

Local Que cese la persecución, piden hijas de Rogelio "N" al gobierno de Veracruz

Los hechos sucedieron tras realizar un recorrido en la zona sur de Veracruz, como parte de los trabajos de promoción de su plan de trabajo. El representante del PVEM manifestó que fueron seis patrullas las que detuvieron a sus vehículos y tras una serie de preguntas que duraron alrededor de media hora los dejaron ir.

Adelantó que por los hechos pedirá una explicación al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. “Eran seis patrullas de Veracruz con armas largas, quiero pedir una explicación al gobernador Cuitláhuac García. Con nosotros iban mujeres”, comentó.

En dicho recorrido consideró que en la entidad deberá aplicarse el Mando Único para combatir la delincuencia que se registra en algunas zonas de Veracruz. Recordó que cuando fue gobernador de Chiapas puso en marcha esa estrategia, con la que se logró combatir los actos delictivos.

En Coatzacoalcos, participó en la inauguración del instituto "Fernando Coello Peredo", quien fuera su abuelo materno. Ahí afirmó que su proyecto tiene por objetivo lograr el desarrollo integral del país, y la que incluye a todos los sectores de la población.

Además, afirmó que su plan de trabajo está por encima de las acciones que contemplan desarrollar Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard. En visita estuvo en los municipios se Minatitlán, Acayucan y Coatzacoalcos.