Piden justicia: Marcha del Orgullo en Xalapa se transforma en protesta

Xalapa, Ver.- Con un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Sulvarán, activistas de la comunidad LGBT+ víctima de crimen de odio, inició en la capital del estado la marcha-protesta organizada por el colectivo Orgullo Xalapa.

"La lluvia no nos detiene. El arcoiris sale con tormenta y exigimos que si la fiscal Verónica Hernández Giadáns y el gobernador Cuitláhuac García no pueden hacer su trabajo, renuncien", expresó el activista Leonardo Ruiz, quien fue respaldado por un contingente de más de cien personas.

Antes de iniciar el recorrido por la calle 20 de Noviembre con destino a la Plaza Lerdo, repudiaron que en víspera del Día del Orgullo haya sido asesinado otro miembro de la comunidad en el municipio de Papantla sin que hasta el momento haya al menos un pronunciamiento de parte de las autoridades estatales.

En presencia de la madre de Miguel Ángel Sulvarán, el presidente de la asociación civil convocante de la marcha sostuvo que el presunto responsable de la muerte del joven de Acayucan está por salir libre.

"No queremos que quede impune. En Veracruz no hay justicia. Ahora que tenemos un asesino en la cárcel, Óscar, porque tiene nombre, no se vale que lo quieran dejar libre por medio de un amparo", expresó.

Además de lo señalado, precisó que la que en otros años fue la Marcha del Orgullo esta vez es una lucha pues los crímenes continúan y no hay quien responda ante los delitos cometidos. Además, sostuvo que ni siquiera el diputade Gonzalo Durán Chincoya les da la cara.

Precisó que quien ganó el matrimonio igualitario en Veracruz fue la Corte de la Nación, no el Congreso, y que ni siquiera en cosas mínimas les cumplen, pues en junio les habían prometido mantener las luces del arcoiris en el Palacio de Gobierno pero no ha sucedido.

Tras el mensaje, el contingente comenzó la marcha. Ellas, ellos y elles avanzaron con las banderas LGBT+ y cubrebocas arcoiris. A su paso, sonaron los cláxones en apoyo a una comunidad que no pide más que los derechos que les corresponden.