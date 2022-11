“No señor, el INE no se toca”, gritan miles en Xalapa este domingo

Xalapa, Ver.-Alrededor de 3 mil 500 personas participaron en Xalapa de la llamada “Marcha por la Democracia” en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) con la que mostraron su rechazo a la iniciativa de reforma en materia electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que partió del Teatro del Estado y hacia Plaza Lerdo.

“A eso vine a defender al INE”, “Se ve, se siente, el INE está presente”, “Viva la democracia” y el “No señor, el INE no se toca” fueron algunas de las consignas de los miles de participantes que portaban cartulinas y pancartas con el mismo mensaje mientras ondeaban las banderas de México.

Desde antes de las 10:00 horas de este domingo, media hora antes de la hora convocada, se empezaron a congregar cientos de personas y líderes sociales, políticos y religiosos como el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa José Manuel Suazo Reyes; el ex diputado federal y ex candidato a la gubernatura del estado por el PRI, Héctor Yunes Landa o el ex rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo.

¿Quiénes participaron en la marcha por la defensa del INE en Xalapa?

No fueron los únicos, también se observó a líderes empresariales, como Jesús Castañeda Nevárez de empresas SOS, el presidente de Coparmex Xalapa, Juan Carlos Díaz y el ex presidente Luis Sánchez Ávila, y de la rama de la construcción como el presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (ACEVAC), Rafael Nuñez; lo mismo que abogados como Arturo Nicolás Baltazar presidente de la Comisión Nacional del Derecho Penal de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados y la abogada y académica de la Universidad Veracruzana, Rosa Hilda Rojas Pérez, así como ex funcionarios de gobierno.

También hubo militantes y trabajadores de partidos como el de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz como Manuel Bernal Rivera o del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Alejandro Sánchez Báez y las diputadas del tricolor, local Arianna Ángeles Aguirre y federal Lorena Piñón Rivera. Se sumó la ex diputada local por el partido Acción Nacional, Monserrat Ortega y la ex candidata a presidenta municipal de Movimiento Ciudadano (MC), Dulce Dauzón Márquez.

Se sumaron activistas como la integrante del colectivo Equifonía, Aracely González Saavera; la presidenta de (Luz y esperanza Para Amigos con Cáncer “Hagámoslo juntos”) Lepach, Elia Coronel, o el consejero del Organismo Público Locales Electoral entonces Instituto Electoral Veracruzano (IEV) Víctor Borges Caamal.

La convocatoria para participar en la marcha en defensa del INE fue realizada por Misión Rescate México-Xalapa y Poder Ciudadano/ Foto: David Bello | Diario de Xalapa

La convocatoria fue realizada por Misión Rescate México-Xalapa y Poder Ciudadano a la que se unieron líderes sociales, religiosos, políticos y de la sociedad civil. Otras de las asociaciones participantes fue el Frente Nacional por la Familia en Xalapa y Chalecos Amarillos. A varios de los inconformes se les vio salir del conocido restaurante “Asadero Cien” antes de marchar. A diferencia de otras movilizaciones no se observaron camiones o unidades del transporte público en los alrededores para llevar gente.

Al grito de “Al INE no se toca”, con una lona con la leyenda "Yo defiendo al INE" se encabezó esa movilización que se realizó de manera simultánea en diversas ciudades del estado y el país.

Con banderas de México, y playeras blancas con la misma leyenda de "Yo defiendo al INE", ciudadanos, cargaban sus pancartas y hacían saber que no eran “acarreados” sino ciudadanos en contra de la Reforma Electoral planteada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

La protesta fue resguardada por elementos de la dirección de Tránsito del estado y de la Secretaría de Seguridad Pública / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes expuso que este día fue de los ciudadanos con el objetivo de defender a una institución que ha dado resultados durante 20 años y que si bien hay cosas que se pueden corregir, debe existir respeto.

“Vengo como ciudadano a participar en esta marcha uniéndome a tantos ciudadanos de Veracruz, en este caso en Xalapa que se están manifestando para defender al INE. La iglesia ha dado su posicionamiento, ya conocimos el mensaje de los obispos donde se habla de que esta reforma que se está promoviendo es regresiva porque nos llevaría a lo que se practicaba hace 30 años donde no había voces discordantes”.

La protesta fue resguardada por elementos de la dirección de Tránsito del estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque en menor medida, mientras transcurría por la avenida Ávila Camacho, cuyo paso a los vehículos fue cerrado, el viaducto del Parque Juárez, la calle Zaragoza, Primo Verdad y Enríquez.

Activistas realizan ayuno de 6 horas en oficinas del INE en Xalapa

En las afueras oficinas de la junta local del INE en Xalapa sobre la avenida Ávila Camacho, se instaló un par de personas con casa de campaña. Juan Carlos Krause Rivera del Frente Cívico Nacional dijo que permanecería en ayuno hasta las 18:00 horas de este domingo como un mecanismo de resistencia civil para pedirle al presidente que retire esa iniciativa de reforma.

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes expuso que este día fue de los ciudadanos con el objetivo de defender a una institución que ha dado resultados durante 20 años / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Expuso que la iniciativa de reforma del presidente es una regresión democrática y contraria a su propia historia como el opositor que fue.

“Con este INE Andrés Manuel llegó a ser presidente de la República y no se vale que ahora lo quiera destruir, lo que tanto nos costó destruir con las manos, ahora el presidente lo quiere destruir con los pies”.

Entonan el himno nacional al finalizar la marcha en defensa al INE en Xalapa

Al llegar al centro de Xalapa, tras los gritos, porras y bailes con la batucada, Jaime Velasco leyó el mensaje de la asociación Misión Rescate México donde subrayó que su convicción es que, al defender al INE, defienden el futuro democrático de México.

“Y mantendremos nuestro empeño y nuestras acciones en frenar la escalada de la regresión impuesta desde el actual régimen en que nos quieren colocar en el cabús del desarrollo. Por el bien de nuestra patria, de todos nuestros compatriotas y nuestras familias, hoy le decimos al régimen, al INE no se le toca, el INE no se le toca”.

Pese a las consignas, los gritos, los cantos y la concurrencia, en los balcones del Palacio de Gobierno no se observó una sola persona.

Juan Carlos Krause Rivera del Frente Cívico Nacional dijo que permanecería en ayuno hasta las 18:00 horas de este domingo como un mecanismo de resistencia civil / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Jaime Velasco agregó que, durante cuatro años, el actual régimen ha ido reconcentrando el poder con prácticas corruptas, se esconde la información, se persigue la libertad de expresión, se destruyen instituciones y organismos autónomos lo que ha generado inconformidad por lo que la respuesta del ejecutivo y el partido oficial “frente a su inminente derrota electoral es buscar destruir al INE que por décadas ha garantizado una sana convivencia a través de elecciones libres y creíbles”. Tras el mensaje, el total de participantes entonó el himno nacional y siguió la algarabía.