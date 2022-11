Marcha por la defensa del INE es una realidad: Xalapa será parte del movimiento

El próximo domingo se realizará la marcha ciudadana y pacífica por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel nacional y en Xalapa se realizará a las 10:30 horas saliendo del Teatro del Estado hacia Plaza Lerdo.

La demanda será la permanencia, la protección y respeto del INE "como eje rector de la democracia en el país", tras algunos de los planteamientos de la Reforma Electoral de acuerdo con los convocantes Misión Rescate México-Xalapa y Poder Ciudadano.

“El respeto a las instituciones que hemos creado es un Derecho Inalienable, lo contrario violenta la conciencia social, porque somete el derecho individual y colectivo a los intereses de un grupo en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, expresan.

La marcha por la defensa del INE, se llevará a cabo a nivel nacional el próximo domingo 13 de noviembre de 2022, teniendo como sede principal la Cd. de México y se replicará en otras ciudades; en Xalapa, iniciará a las 10:30 am, teniendo como punto de partida el Teatro del Estado y se concluirá en la Plaza Lerdo, siguiendo el trayecto de la Avenida Ávila Camacho, de esta ciudad capital.

“El INE es un organismo ciudadano garante de la democracia, es un logro de la lucha de muchas generaciones para tener un México democrático, ha protegido la voluntad ciudadana y ha sancionado procesos electorales certeros y limpios, los ciudadanos debemos protegerlo”, agrega la convocatoria.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez dijo que, a nivel estatal, permanecerán al margen de esa protesta.

"A partir de los principios rectores institucionales, particularmente el de imparcialidad, el INE se va a mantener al margen de esa participación. No podríamos tomar una postura en el sentido que se está planteando, de tal manera que somos respetuosos por un lado de lo que se está discutiendo en el legislativo y, por otro lado, por lo que se está manifestando de parte de la ciudadanía".

¿Qué dice el INE Veracruz sobre la Reforma?

Sobre la iniciativa, expuso que hay bastantes voces pronunciándose en un sentido y en otro y el INE ha estado manifestando a través del Consejo General, las y los consejeros, que el sistema electoral mexicano ha garantizado la transición del poder, las alternancias en el poder, tanto en el ámbito federal, como local y municipal.

“Esas transmisiones de poder de manera pacífica y eso lo han permitido las reglas actuales. La postura institucional es, a ver, sí hay cosas que se pueden mejorar como toda la obra humana en materia electoral, vale la pena hacer una revisión muy responsable, muy bien pensada en torno a qué es lo que más conviene a nuestro sistema y bienvenidas las reformas que sean para mejorar, pero lo que ha dicho el instituto es que sería recomendable que con estas reglas se pueda ir al 2024, porque han garantizado la transición pacífica del poder”.

A su decir, hay competitividad en los partidos políticos, en las candidaturas y después de allí, podría llevarse a cabo el diálogo para buscar qué se puede mejorar en el sistema electoral.

Buscan protestar en contra de la reforma electoral que, de acuerdo con grupos opositores, buscaría la desaparición del INE y los OPLEs | Foto: Cuartoscuro

Subrayó que hay una encuesta reciente que le da al INE hasta 73 puntos de confiabilidad por parte de la ciudadanía, luego de que la última fue del 68 por ciento y como órgano autónomo, es la instancia que más confianza genera entre la población.

“Hay un margen de confianza de respeto a la ciudadanía hacia el INE sumamente alto, de las instancias que son del estado, en este caso como órgano autónomo, la instancia que más confianza genera en la población”, agregó.

Aclaró que se tendría que revisar con más detenimiento, hasta dónde hay un impedimento para que quizá no los trabajadores, pero sí sus familiares pudieran no participar, “me parece que no alcanza para tanto, pero sí por parte del INE, no hay una directriz, una línea, una indicación directa de que se tenga que participar en esa marcha”.

Algunas consideraciones de la Reforma

La Reforma Electoral plantea la reducción del número de diputados y senadores plurinominales; reducción del financiamiento a los partidos políticos; del costo de las elecciones, así como la implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.

También se proyecta la federalización de las elecciones para que desaparezcan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como los tribunales electorales locales.

Con las modificaciones a la ley se crearía también el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por ciudadanos postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales elegirá la población de manera directa en el primer domingo de agosto, con lo que se proyecta una reducción de los consejeros del INE, de los 11 que existen actualmente a siete de manera directa.

Aunado a ello, la Cámara de Senadores se reducirá a 96 representantes y, en el caso de la Cámara de Diputados, se prevé que pase de 500 a 300 integrantes.