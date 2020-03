Marchan cientos de mujeres en Orizaba, exigen igualdad, mayor seguridad y alto a feminicidios

ORIZABA, Ver.,- Cientos de mujeres que son madres, amas de casa, estudiantes, trabajadoras, jóvenes, de la tercera edad marcharon para exigir un alto a la violencia en todas sus expresiones y a las autoridades de todos los niveles que haya mayor seguridad, pues quieren vivir una vida libre de violencia.

"Hemos presenciado los últimos meses una violencia feminicida desatada, no sólo en la zona sino en el país; evidentemente las mujeres estamos demostrando de muy diversas formas ese reclamo y la exigencia a los gobiernos en todos los niveles un alto a la violencia feminicida", aseveró Luz María Reyes Huerta, coordinadora de Marea Verde Altas Montañas.

Foto: Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba

A quienes critican el movimiento feminista dijo que ello es resultado del sistema patriarcal que ha hecho muy bien su trabajo y ha generado división entre las mujeres, aparte de que quienes critican desconocen las raíces y bases del movimiento, así como el marco ideológico que lo sostiene. "No es un invento de unas mujeres, el feminismo tiene todo un sustento ideológico, una teoría por la cual luchamos", enfatizó.

Agregó que no todas las mujeres perciben la desigualdad, piensan que siempre han tenido los mismos derechos y no es así; "los derechos que tenemos y gozamos las mujeres hoy se los debemos a nuestros ancestros, a quienes lucharon por el derecho al voto, por el derecho a poder elegir con quién casarse; a usar pantalones, porque tampoco no será permitido; todos estos derechos que hoy se nos hacen tan normales son el resultado de la lucha feminista "y hay mujeres que lo desconocen porque al estado le interesa que seamos ignorantes", aseveró.

Foto: Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba

Las mujeres, integrantes de colectivos, asociaciones civiles, integrantes de empresas, universitarias, marcharon por la principal calle de la ciudad desde el Poliforum hasta el Parque Central (Apolinar Castillo) portando las ya conocidas pañoletas verdes o alguna prenda de color morado, así como cartulinas con leyendas que exigen igualdad, seguridad y un alto a la violencia feminicida.

Muchas de ellas, trabajadoras de Teléfonos de México manifestaron que se unirán al paro nacional "El nueve nadie se mueve", por lo que no acudirán a su trabajo y dejarán, todas de realizar las actividades cotidianas que tienen a su cargo, para con su ausencia hacer presencia.

Finalmente, Reyes Huerta señaló que en el marco de esta celebración el próximo martes se realizará un foro denominado "Los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en Veracruz", en la USBI de Ixtaczoquitlán, a las 13 horas.