María del Carmen, víctima de violencia ácida, sigue exigiendo justicia [Video]

María del Carmen Márquez es de Xalapa, fue agredida con "sosa cáustica" el 6 de octubre del 2020 por una expareja y otra persona “que se dice ser muy influyente” y no ha obtenido justicia.

“Ellos dicen que no los voy a poder tocar, que nunca les voy a poder hacer nada porque tienen personas bastante influyentes junto a ellos, que realmente yo no soy nadie y que no voy a poder hacer nada. Pero quiero que sepan que yo no me voy a rendir, que yo voy a estar aquí y dicen que no les voy a poder hacer nada”, dijo en conferencia de prensa.

¿Cómo ocurrió la agresión hacia María del Carmen en la colonia Moctezuma?

La agresión se dio en la colonia Moctezuma, cuando iba saliendo de su trabajo de entonces en Plaza Américas y llegaba a su domicilio; entonces, una persona entre la oscuridad le arrojó el contenido de un frasco que parecía sosa caustica.

“Yo trabajaba en Plaza Américas, iba llegando de mi trabajo, 9.45 aproximadamente de la noche y muy cobardemente me salió de entre la oscuridad y me arrojó el contenido de un frasco que aparentemente era sosa cáustica. En ese momento yo creí que iba a morir. Les soy sincera, en la vida había sentido tanto dolor como ese día”.

Después de esto, dejó de trabajar porque estuvo internada dos meses en el hospital de Veracruz y sus hijos tuvieron que dejar la escuela.

“Afecta también a mis hijos porque inmediatamente tuvieron que dejar la escuela, porque inmediatamente este cambio de quedarse sin madre porque estuve internada dos meses en el hospital de Veracruz. Desgraciadamente todo eso crea la zozobra de que a lo mejor no vamos a sobrevivir a una de las tantas cirugías”, agregó acompañada de las diputadas electa por Veracruz, Tanya Carola Viveros Cházaro y de la Ciudad de México, Marcela Fuentes.

María del Carmen lleva aproximadamente 15 cirugías, y en todas siempre existe el riesgo de no despertar.

María del Carmen Márquez es de Xalapa, fue agredida con "sosa cáustica" el 6 de octubre del 2020 por una expareja y otra persona "que se dice ser muy influyente" y no ha obtenido justicia ‼️🗣️



“Para nosotras la justicia es una utopía todavía porque seguimos creyendo en la justicia y desgraciadamente no nos respalda, nos está dejando solas, nos está dejando morir. En mi caso no hay nada, el presunto agresor, ni siquiera lo han mandado traer, a las personas que yo denuncié ni siquiera las han citado ni han hecho los peritajes correspondientes, a mí me deja pensar que hay conflicto de interés hacia otras personas”.

Sostuvo que, en todo el proceso, además, ha lidiado con tratamientos bastante costosos, lo mismo que cirugías dolorosas y costosas.

“Son tratamientos que no lo pueden imaginar, sí, lo dolorosos que son para nosotras. El que ahora para Veracruz cuente con esta Ley Malena, lo que nos hacen nosotras las víctimas es tener un poquito de fe y que vamos a conseguir un poco de justicia. Justicia porque pareciera que las víctimas es lo último que merecemos”.

La agresión se dio en la colonia Moctezuma, cuando iba saliendo de su trabajo de entonces en Plaza Américas / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Y agregó, “como no morimos, desgraciadamente se cree que, pues funcionamos, caminamos, corremos, hablamos, escuchamos, o sea, creen que ya por eso no merecen justicia, pero ciertamente no son lesiones. Yo llevo cuatro años y desgraciadamente este caso no nada más afectó a mí”.

Violencia ácida

La violencia ácida ha estado invisibilizada en el país pese a que a la fecha se sabe de 47 sobrevivientes víctimas de violencia ácida.

Marcela Fuentes, diputada de la Ciudad de México, promovente de la iniciativa de Ley Malena, dijo que es necesario tiene un padrón de las víctimas y la reparación del daño.

Ayer, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó la tipificación del delito de violencia ácida por razón de género, denominada “Ley Malena”, con la cual se busca castigar a quienes realicen ataques directos hacia una persona con ácido, sustancias químicas o corrosivas.

María del Carmen lleva aproximadamente 15 cirugías / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Queremos decirles que hoy día contamos con una cifra de 47 sobrevivientes víctimas de violencia ácida que han sido quemadas con sustancias químicas o corrosivas. El caso más mediático ha sido el de María Elena Ríos, pero aquí tenemos acompañándonos, y que también estuvo ayer en la presentación de la iniciativa de ley que tipifica estos ataques como tentativa de feminicidio, la activista Carmen Márquez, originaria de Veracruz”.

Dijo que es indignante que haya compañeras que se convocan cada día para pedir justicia y estén siendo revictimizadas en cada uno de sus casos por el Poder Judicial.

