María Josefina recibe constancia de mayoría como diputada federal electa

Boca del Río, Ver.- María Josefina Gamboa Torales recibió este viernes su constancia de mayoría como diputada federal electa por el distrito 04 de Veracruz.

Esto luego de haber concluido este viernes el cómputo en la junta distrital 04 del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Cuántos votos obtuvo la candidata María Josefina Gamboa Torales?

La abanderada de la coalición "Fuerza y Corazón por México", reveló que su triunfo se da tras conseguir 92 mil votos a favor durante la jornada electoral de este 2024.

Dijo que lo anterior representa 2 mil votos más que la elección pasada. De esta manera presumió que lleva cuatro aleccione seguidas, dónde le han dado el electorado le ha dado el triunfo.

Local Falta conteo del Distrito Xalapa II en la elección para gubernatura, aclara OPLE

"Contar con el voto de ustedes 4 elecciones seguidas y que me dieran el triunfo, no lo pago ¡con nada!, Solo trabajando como siempre lo he hecho", expresó a través de un vídeo subido en sus redes sociales.

La legisladora reelecta por la coalición "Fuerza y Corazón por México", agregó que ante el resultado en la votación se genera un compromiso enorme de trabajo y de gratitud, ya que es la única diputada federal de oposición que gana en el estado de Veracruz.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

"Reiterar la confianza de la gente, te obliga a más trabajó, a aser más honesto, siempre he estado cerca de ustedes pero ahora me siento infinitamente comprometida con cada uno de ustedes que fue a votar".

La panista refrendó sus compromisos de campaña al recibir la constancia de diputada federal electa.

Reveló que su triunfo se da tras conseguir 92 mil votos a favor durante la jornada electoral de este 2024 | Foto: Cortesía / Redes Sociales María Josefina Gamboa Torales

Mencionó que las irregularidades presentadas no fueron de importancia, pues aunque hubo actas no legibles, en el cómputo se contaron con detalle los votos y ahí se corrigieron.