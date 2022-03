Atienden a madre de menor que requiere intervención médica en el ISSSTE

Tras la denuncia de la señora Marisol Flores Martínez de que debido a que una impresora de la clínica del ISSSTE ubicada en la avenida Orizaba de esta ciudad está descompuesta, no podía obtener la orden para que un especialista valorara a su hijo y se le realizara la intervención quirúrgica que requiere debido a que padece fimosis, ya tiene cita para que el menor sea valorado.

“Me llamaron por teléfono y ya me dieron el envío, ya me hicieron en menos de 5 minutos el envío”, dijo.

Explica que le dieron cita en el puerto de Veracruz, para que el pequeño de 6 años sea valorado por el pediatra.

“Ya lo revisó el pediatra de Xalapa y ya hicieron en envío a Veracruz, está la posibilidad de que hoy me lo reciban en Veracruz”.

La queja fue que el pasado 15 de marzo, su hijo de 6 años, estuvo internado en el área de urgencias de la clínica del ISSSTE que se encuentra ubicada en la calle Fraternidad de la colonia Obrero Campesina, donde el pediatra que lo atendió le dijo que requería una operación, pero que antes era necesario ir a su clínica con su médico general para que le realizara el envío al área de Pediatría para revaloración y agendar la cirugía.

Sin embargo, aunque realizó una cita el 17 de marzo pasado en la clínica del ISSSTE ubicada en la Avenida Orizaba para solicitar dicho envío, el médico le informó que no se podía hacer dado que la impresora no servía y que tendría que solicitar nuevamente otra cita, misma que volvió a pedir el 23 de marzo, pero la respuesta fue la misma, “la impresora no sirve”; el tema finalmente fue resuelto y ahora espera que pueda tener a la brevedad la intervención que requiere.