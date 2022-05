Marlon ‘N’ reactiva sus redes sociales: el recuento del caso, que contradice sus últimos tuits

El pasado lunes 16 de mayo, Marlon ‘N’ reapareció con un polémico video en el cual afirmó que "La muerte de Montse fue un accidente". Tras difundirse el clip, los familiares de Montse Bendimes y colectivos se pronunciaron al respecto y expresaron que seguirán pidiendo justicia. Ahora, Marlon reactiva sus redes sociales: te damos el recuento del caso, que contradice sus últimos tuits.

Ya ha pasado más de un año desde que la joven veracruzana perdió la vida y hasta el momento solo se han detenido a los padres de quien era su pareja por su presunta participación en el feminicidio.

Marlon ‘N’ reactivó sus redes sociales y utilizó su cuenta de Twitter para hacer varias publicaciones en las que afirma que nadie sabe lo que sucedió el trágico día que Montse fue a parar al hospital.

“Nadie sabe qué pasó ese día, como estaba Monse y como estaba yo. Solo hablan de lo que ignoran. La desinformación y linchamiento es lo que saben hacer”, expresó Marlon 'N'.

También señaló a México, diciendo que en este país lo primero que hacen es encarcelar a las personas y después se debe probar su libertad (esto a pesar de que él no ha sido detenido).

“En este país primero te encarcelan y preso debe uno probar su libertad; pese a que los derechos humanos están en la constitución y uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Todos los que me maldigan malditos son”, se lee en el tuit del sujeto.

En otra publicación recalcó que sus mensajes van dirigidos a la Fiscalía de Veracruz y no para las personas, a quienes calificó como ‘ignorantes’.

“Mis mensajes son para la Fiscalía de Veracruz y no para ustedes. Son ignorantes. No saben qué pasó. No saben cómo ocurrieron los hechos ni el por qué”, manifestó.

Para finalizar, Marlon ‘N’ dijo que sus padres están encarcelados ilegalmente e hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y ‘evite el agravio en contra de sus padres’.

“Mis padres están ilegalmente detenidos por el delito de feminicidio.¿ Cómo es que la fiscalía corrupta de Veracruz les impone un delito inexistente? Señor Presidente, @López Obrador, pido la intervención del la FGR para evitar este agravio en contra de mis padres”, externó.

La joven Monserrat Bendimes fue golpeada en su casa el pasado 17 de abril del 2021, cerca de las 8:00 pm.

La madre de la joven expresó que los padres de Marlon 'N' no llamaron a emergencias y decidieron llevarla ellos mismos al hospital.

Al llegar, los doctores le avisaron a los familiares de Montse que tenía varias fracturas y un traumatismo en el cráneo. Lamentablemente la joven no resistió y falleció el 23 de abril de 2021 a sus 20 años.

Esa misma noche Marlon ‘N’ y sus padres huyeron.

La Fiscalía de Veracruz emitió una orden de aprehensión en contra de él por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Se ofreció una recompensa de 250 mil pesos para quien brindara información sobre su paradero, no obstante, se mantuvo prófugo por más de un año.

¿Cómo reaccionó la hermana de Montse y colectivos a la reaparición de Marlon ‘N’?

Ante la reaparición de Marlon ‘N’, la hermana de Montse reaccionó expresando lo siguiente:

“¿Las huellas en el cuerpo de mi hermana, son un accidente?”, expresó Leslie Bendimes sobre la lamentable muerte de su hermana.

Además, el colectivo feminista Brujas del Mar externaron que el video público de Marlon ‘n’ se trata de una burla.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Marlon ‘N’. Mientras tanto, las autoridades expresaron que ‘no harán negociaciones con feminicidas’.

En el último tuit que Marlon 'N' compartió este martes 17 de mayo, afirma que enviará un nuevo video a Imagen Televisión:

“Remitiré un nuevo video a @ImagenTVMex. Nadie estuvo ahí. Nadie sabe que se habló. Nadie sabe que acciones se dieron. Nadie sabe los hechos. Dejen de ser pericos repetidores. No saben nada, solo lo que leen, y eso los vuelve entidades sin cerebro”, concluyó.