Rector UV habló sobre cafetaleros detenidos; esto opinó

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, opinó que se debe buscar una solución pronta y pacífica para liberar a los dirigentes campesinos detenidos el pasado viernes por daños a una empresa cafetalera “porque no son gente agresiva” y se dijo confiado de que el gobierno, que es sensible a las luchas sociales, resuelva la situación.

Entrevistado sobre el tema, comentó que por muchos años se dedicó a estudiar lo referente al movimiento y organizaciones sociales tanto en Veracruz como a nivel nacional, “de ahí conozco el trabajo de la CNOC (Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras) que por mucho tiempo ha tenido presencia en zonas cafetaleras y siempre ha sido una organización que ha atendido las problemáticas y los derechos de los cafeticultores, ha trabajado mucho por el mejoramiento de las plantas de café”.

Agregó que ante las crisis que ha atravesado el sector los integrantes de la CNOC han estado muy atentos para mejorar la producción cafetalera aquí y en el país.

Martín Aguilar quien fue investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV, remarca que su impresión, basada en sus estudios, es que se trata de una organización pacífica que tiene la perspectiva de negociación siempre “y que me parece también que varios de sus dirigentes han sido egresados de la UV y son personas muy informadas y preocupadas por la problemática del campo y de México”.

De la detención de su dirigente Cirio “N” y otras personas, expresa que no deben estar encarcelados porque siempre hay salidas “creo que las autoridades estatales son muy sensibles a esta problemática y como lo han sido para la situación del magisterio estatal o del movimiento en Jalcomulco por el tema de la hidroeléctrica, esos grupos comparten muchas historias”.

Indica que la lucha que han emprendido es por mejorar la situación entre los actores del campo y las entidades productivas del estado y del país.

Relata que recuerda que los integrantes de esta organización cafetalera tienen más de 15 años trabajando para mejorar el ámbito del precio del café, pero también de las condiciones de vida de los productores del grano.

El rector de la máxima casa de estudios en la entidad recuerda que lo que más documentó durante su trabajo como investigador de los movimientos sociales en Veracruz, Chiapas y Guerrero, “ha sido una organización que ha sido pacífica que por supuesto tiene sus demandas e inquietudes, pero siempre han resuelto sus problemas a través de la negociación y pienso que así debe hacerse ahora”.





Aguilar Sánchez remarca que este es un tema que se estará tratando de manera legal y pacífica y que las autoridades gubernamentales tienen toda la sensibilidad para resolver este problema, “no veo un mayor impacto, pero sí se debe actuar lo más pronto posible para que este asunto se resuelva de manera adecuada”.

Cuestionado sobre si es injusta la detención, señala que no cuenta con todos los elementos a la mano, pero por cómo han sido los dirigentes no son personas agresivas ni que estén tratando de afectar un patrimonio que no sea el suyo.

Cabe recordar que el pasado viernes elementos de la policía ministerial, cumplieron una orden de aprehensión en contra de Viridiana “N”, ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, así como de los líderes campesinos Cirio “N”, Crisanto “N”, Minervo “N” y Abraham “N”, como presuntos responsables del delito de estragos, en agravio de la empresa Agro Industrias Unidas SA de CV.