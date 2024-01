Más de 100 daños por obra en Santos Degollado; Vecinos piden no abrir calle

Xalapa, Ver.-A horas de que se abra a la circulación la calle Santos Degollado, vecinos siguen exponiendo sus inconformidades al asegurar que son más de 100 daños y afectaciones los que provocó la constructora en esa vía desde el inicio de los trabajos.

Los inconformes aseguran que los trabajadores de la constructora inmobiliaria Karbbet SA de CV les dijeron que hoy abrían la calle pues esa es la indicación, pero ni personal de Obras Públicas, ni Participación Ciudadana, supervisores ni el presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil, les han dado soluciones a sus demandas.

A horas de que se abra a la circulación la calle Santos Degollado, vecinos siguen exponiendo sus inconformidades al asegurar que son más de 100 daños y afectaciones / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Aseguran que se envió a elementos de Tránsito del Estado a quitar los vehículos y despejar la zona para que se abra la circulación, por lo que seguirán oponiéndose dado que no se les ha dado respuesta.

“Tenemos más de 100 daños y afectaciones tanto sobre las banquetas, el arroyo vehicular, la luminaria y al interior de casas que no se han resuelto y no se han comprometido a resanar. En las fachadas rompieron en casi todas y aparte de que están sucias y las empezaron a lavar y pintar hay muchas casas que tienen daño, cristal roto, dos casas con daño al interior en su estructura”, remarca Delia Itzel Gutiérrez Bonilla, presidenta del Comité Vecinal de la obra de Santos Degollado y Zamora.

Aunado a ello, insisten en que hay fisuras en las banquetas, una grieta en el concreto, bajantes de agua que caen en las banquetas y seis cocheras que están dañadas y se inundan.

“El parque que se encuentra en la coyuntura de Zamora y Santos Degollado lo dejaron todo dañado, el tragatormentas lo hicieron, lo colaron ayer y empiezan a salir las ratas y se les dijo que tenemos problemas todos los negocios que son de comida, de que todos los días han tenido que matar tres o cuatro ratas en las noches y en las tardes”.

¿Qué afectaciones denuncian los vecinos por la obra de la calle?

Además, explica, que rompieron una tubería y están siendo afectados los vecinos de la calle de Zamora y Jesús te Ampare con la falta de agua.

Felipe Guzmán otro de los vecinos dijo que las luminarias que colocaron en la calle son deficientes por lo que se ve oscura lo que propiciará que puedan ser víctimas de la delincuencia, pues anteriormente ya tenían problemas de inseguridad.

Advirte que podría aumentar los atracos porque ya les han robado medidores y tubería, “con la iluminación insuficiente los invitas a que hagan más fechorías”.

Felipe Guzmán otro de los vecinos dijo que las luminarias que colocaron en la calle son deficientes / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Nos habían cambiado unas luminarias que son de brazo, especiales para calle que iluminaban bien, nos cambiaron a estas que son como farolitos y nos quitaron las otras. Nos habían dicho una noche antes que se iban a quedar todas y al siguiente día retiraron las que ya habían puesto y retiraron los faroles”, agrega.

Acusa que, aunque las banquetas tuvieron que haberlas roto a mano, lo hicieron con el rotomartillo de las maquinarias y con ello dañaron las fachadas.

“Una de las fachadas se despegó y es una construcción que tiene más de 200 años, entonces no han ido a ver, vinieron a revisar y no han ido a inspeccionar la separación que desde que la reportaron se ha separado más de un centímetro, del centímetro que ya tenía, más de un centímetro, si se cae la fachada quién se va a hacer cargo”.

Asegura que la constructora tenía que revisar cada dos días esas problemáticas, pero nunca lo hizo.

“Nos hemos acercado a todos los niveles del ayuntamiento, hasta el mismo alcalde se le mandó un mensaje hoy y como dicen coloquialmente nos doró la píldora porque van a hacer lo que ellos quieran”, dijo Felipe.

Denuncian que, aunque las banquetas tuvieron que haberlas roto a mano, lo hicieron con el rotomartillo de las maquinarias y con ello dañaron las fachadas / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Vecinos denuncian falta del servicio de agua potable en la zona

Otra vecina del callejón de Jesús te Ampare, muy cerca de la obra, Margarita Amor, dijo que, si bien desconocen que sea por la obra, llevan casi una semana sin agua.

“El martes en la noche nos dimos cuenta que ya no había agua en nuestra casa y todos los vecinos tenían, hablando a CMAS (Comisión Municipal de Agua y Saneamiento) nos dijeron que eso era un tapón y que iban a mandar personal para que lo bombearan, hemos hecho por lo menos unos 15 reportes y unos contestan muy bien, otros muy groseros y otros que no saben y es el momento que no tenemos solución de parte de CMAS”.

Aseguran que se envió a elementos de Tránsito del Estado a quitar los vehículos y despejar la zona para que se abra la circulación / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Agregó que en su casa tienen a una persona recién operada y sin agua ha sido muy difícil darle la atención que requiere.

“No tenemos ni gota de agua y ya lo hemos dicho en todos los tonos, pienso ir a la regiduría a ver si eso sirve de algo, nos dieron el número del jefe operativo y no nos contesta y necesitamos, pero ya, urgentemente que nos resuelvan”.