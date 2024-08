Más de 20 propuestas de la comunidad LGBTQ+ siguen congeladas en el Congreso

El Congreso de Veracruz tiene congeladas al menos 27 propuestas de la comunidad LGBTQ+ que fueron presentadas en la actual Legislatura sin que a la fecha sean atendidas.

El presidente de la Coalición Estatal LGBTQ+, Benjamín Callejas Hernández, indicó que a pesar de las peticiones realizadas por la comunidad para lograr avances en temas de seguridad, salud, educación e impartición de justicia, no se ha generado ningún dictamen que sea presentado ante el Pleno.

La actual Legislatura, que concluye el 4 de noviembre próximo, tiene mayoría de Morena, por lo que, según el activista, hay “falta de voluntad de los legisladores morenistas”.

Destacó que a pesar del acercamiento que se ha tenido con varios diputados, especialmente de Morena y el PT, no se han logrado avances en ninguno de los temas.

¿Qué propuestas de la comunidad LGBTQ+ siguen pendientes?

Una de las propuestas más importantes que se tienen pendientes es la creación de la Fiscalía Especializada para Atender Crímenes de odio por Homofobia en el estado. “Esta no se ha creado porque la fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, aseguró que no se tienen recursos para poder establecerla”, dijo.

Además, se tiene pendiente el dictamen para prohibir las terapias de conversión en el estado de Veracruz, pese a que ya fue aprobado en el Congreso de la Unión.

Pendiente también la Ley de Identidad para las personas Trans en el estado de Veracruz, a fin de brindar certeza jurídica a quienes buscan el cambio de su género de manera legal, también está pendiente.

El activista explicó que otra de las propuestas que están en la “congeladora” es la despenalización del VIH, “se ha comprobado que no hay dolo en el proceso de infección”.

“No se puede permitir un castigo para las personas con VIH cuando es un acto que no se hace con dolo y cuando el sector Salud no genera las condiciones para poder evitar los contagios, no hay algo básico como condones, se carece de campañas de prevención, y tampoco pruebas rápidas de VIH”, expresó.

La iniciativa para que se apruebe la adopción homoparental en el estado, la creación de un albergue para personas de la población diversa en etapa adulta y en estado de vulnerabilidad, la iniciativa de la Ley General de Diversidad Sexual para el estado de Veracruz, la creación del Consejo Especial Contra la Discriminación, y la construcción de una Clínica Especializada para la Atención de Personas Trans se suman a estas peticiones que no han sido atendidas.