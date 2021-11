Más de 367 cuerpos han sido encontrados por Solecito; 65 corresponden a Arbolillo

Veracruz, Ver.- Al señalar que durante la reunión con autoridades de la ONU se lograron los primeros objetivos, la vocera del colectivo de búsqueda de personas Solecito, Lucia Díaz Genao destaca que a la fecha se han encontrado 367 cuerpos de los cuales 65 corresponden a la zona de Arbolillo donde actualmente hacen trabajo de exploración.

En entrevista afirma que durante la reunión celebrada este jueves con el Comité de Desaparición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se informó de la tragedia humanitaria que vive Veracruz por el tema de las desapariciones forzadas y se entregó evidencia para que la autoridad internacional saque sus propias conclusiones.

"Se cumplieron los objetivos que teníamos de poner ante ellos la situación de Veracruz, dimos quejas sobre la situación que estamos viviendo como que no hay investigación, no hay trabajo forense, de los hallazgos de Arbolillo que son 65 no se ha identificado uno solo en lo que va del año, la impunidad absoluta, que no tenemos solución porque sigue habiendo desapariciones", índica.

Confía que con esta visita pueda haber cambios ya que deberá haber una recomendación hacía el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Díaz Genao destaca que a la fecha el colectivo Solecito ha recuperado más de 765 cuerpos de los cuales, 65 corresponden a la zona de Arbolillo donde desde hace 11 meses realizan trabajo de búsqueda, así como más de 5 mil restos humanos.

De este total, solo se han identificado 50 cuerpos y 30 de ellos aún no han sido entregados debido a que autoridades de la Fiscalía no han cumplido con todos los procedimientos y están detenidos.

Asimismo, la activista llama a las familias a que acudan a las instalaciones de los Servicios Periciales en la capital del estado para que revisen el catalogo de prendas que se han recuperado en la zona de Arbolillo para la identificación de algún miembro a fin de que se inicien los procedimientos para su entrega y darle la digna sepultura.