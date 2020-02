¡Más de 4 horas! Esperan pacientes en el ISSSTE para ser atendidos, denuncian

VERACRUZ, Ver.- En protesta por la falta de consultas médicas, derechohabientes del ISSSTE se manifestaron a las afueras de las instalaciones que se ubican en la Unidad Habitacional del Coyol al poniente de la ciudad de Veracruz para recibir la atención debida.

Desde antes de las 6:00 de la mañana de este miércoles, por lo menos 20 derechohabientes acudieron a las instalaciones para recibir consulta médica, sin embargo, dos horas después, la atención les fue negada bajo el argumento de que tenían que solicitar la consulta vía internet o por teléfono.

Esta situación causó inconformidad entre las personas que en su mayoría eran adultos mayores y presentaban diversos síntomas.

Local Dona su cabello y da una lección de vida

Yo llegue a las 5:15 de la mañana y ya había unas cinco personas antes de mí y siguieron llegando más personas(...) a las 7:00 que abrieron nos dijeron que no iban a atendernos que porque teníamos que sacar la cita vía internet o por teléfono pero yo desde la semana pasada quiero sacar la cita y no me deja el sistema, todos nos inconformamos y nos manifestamos, algunos pensaron en que no dejáramos pasar a la gente pero sabemos que hay muchos enfermos que necesitaban la atención

relató la señora, Aurelia Elsa Aguirre Álamo, una de las inconformes

Ante la protesta de las personas, el personal médico optó por atender a las personas que presentaran alguna gravedad para urgencias como diarrea o calentura y al resto les pidió que esperaran por si se hacía un espacio para su atención.

Sin embargo, algunos otros fueron citados para más tarde o para otro día.

Aquí en mi carnet me pusieron cita a las 13:20, tenía que regresar y yo les dije que era injusto porque estaba desde las 5:00 de la mañana y finalmente me atendieron casi a la 10:00 de la mañana, pero es un pésimo servicio el que dan