Más estudiantes de UV deberán regresar a aulas; ve quiénes

Entusiasmados, motivados, con ganas de darlo todo para alcanzar sus sueños, así manifiestan sentirse algunos de los jóvenes de la Universidad Veracruzana, quienes ayer fueron citados para conocer sus facultades, donde esperan pronto tener clases presenciales.

Reyna Sol Suárez, estudiante del primer semestre de Administración, además de mostrar su alegría comparte que por ser originaria del puerto de Veracruz se enfrenta a nuevos sitios y rutas de camiones, situación que la hace estar emocionada y en espera de darle otro giro a su vida.

A diferencia de Carmen María Montiel, originaria de Martínez de la Torre, Reyna Sol no buscará una pensión o departamento donde alojarse porque radicará en el municipio de Xico, con familiares.

Carmen María sí tendrá que hallar un lugar donde vivir pero comparte que será hasta que se dé un anuncio oficial de retorno a las aulas: "Mientras nos llamen esporádicamente, a mis papás y a mí nos conviene más pagar el transporte", indica en la Zona Universitaria de Xalapa.

En el lugar no hay gran movimiento pues los alumnos fueron citados en distintos días y horarios. Para iniciar la semana, jóvenes de Contaduría, Administración, Ingeniería Química y Alimentos son quienes se presentan para hacer el recorrido; en la Facultad de Derecho se hizo lo mismo pero el pasado viernes 22.

El ingreso a las instalaciones es gradual y en apego a los protocolos sanitarios. Ricardo Rivas menciona que le habría gustado que la situación fuera distinta en su ingreso a la UV, pero de cualquier manera se dice motivado, sobre todo porque se cuestionaba cómo sería su aprendizaje si es necesaria la práctica en los laboratorios.

"Estoy muy feliz. Primero fue ganarme un lugar y luego vivir el miedo y la incertidumbre de la pandemia. Creo que ya podemos venir más seguros porque estamos vacunados. ¡Por fin! ¡Por fin! vemos la posibilidad de clases presenciales", expresa quien está inscrito en tercer semestre y se alista a saber todo lo relacionado con industria de los alimentos.

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez reconoce que el regreso a clases presenciales incluye un programa de adecuación de aulas, talleres y espacios universitarios seguros/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Otros jóvenes, no tan entusiastas como Ricardo Rivas, prefieren no dar su nombre pero sí coinciden en que se trata de día histórico para ellos; mantienen la fe en que este sea el inicio de un retorno seguro y responsable a la máxima casa de estudios del estado.

UV prepara regreso a aulas

El secretario general del Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, Enrique Levet Gorozpe, expresó que esta Casa de Estudios se prepara ya para el retorno presencial general a clases a partir de 20222.

Luego de asistir a la bienvenida que dio el rector Martín Aguilar Sánchez, de manera virtual a los estudiantes que ingresaron al ciclo 2020-2021, coincidió con el académico en el sentido de que han disminuido los contagios de Covid-19 y por lo tanto, "ya es necesario que comencemos a retornar a nuestras actividades".

Opinó que la enseñanza en línea ha funcionado muy bien, pero sobre todo la voluntad y el compromiso de los académicos que tomaron el esquema de enseñanza virtual para continuar la educación superior.

Sin embargo, externó que no es suficiente para que los estudiantes logren un nivel adecuado de preparación.

Aseguró que no hay duda de que las actividades presenciales representan la elevada calidad de enseñanza para los jóvenes. "Yo creo que el rector está haciendo bien las cosas, con mucha calma, cautela, sin correr riesgos y que gradualmente se vayan acercando los estudiantes. Primero los de las generaciones 2020-2021 que ni siquiera conocen sus escuelas y poder tener un primer contacto entre ellos y los maestros".

"Sería gravísimo que un estudiante saliera de la Universidad y terminara su licenciatura sin conocer físicamente a sus compañeros. Las mejores amistades y, sobre todo, dentro de la vida profesional, se hacen en el ejercicio permanente de la actividad dentro de las escuelas y con el contacto directo, interpersonal con los compañeros estudiantes", insistió.

Consideró que este tipo de acercamientos que se iniciaron en las instalaciones de la Universidad Veracruzana están bien e insistió en que se irán acercando de manera paulatina para prepararse para que el próximo año exista un regreso generalizado y todo el próximo semestre se curse de manera presencial en todas y cada una de las facultades.

Rectoría de la Universidad Veracruzana / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Levet Gorozpe afirmó que el Fesapauv no ha hecho ningún pronunciamiento en desacuerdo por regreso presencial a clases. "Esa nota no la reconocemos, por lo menos un servidor no la reconoce como propia. El Sindicato lo que ha hecho es retomar del Contrato Colectivo la Comisión de Higiene y Seguridad que es una comisión mixta, paritaria en donde participan autoridades de la Universidad Veracruzana e integrantes de nuestro sindicato para determinar las medidas y protocolos de seguridad que se deben tomar para un eventual regreso a clases presenciales el próximo año", definió.

Laboratorios de la UV retomaran clases presenciales

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, llama a estudiantes de las generaciones 2020 y 2021 pertenecientes a carreras donde es fundamental la práctica y el uso de laboratorios a que retomen clases presenciales en el mes de noviembre, con miras a que en el semestre enero-julio de 2022 toda la comunidad pueda tener un retorno seguro.

En la ceremonia de bienvenida a jóvenes que ayer se presentaron voluntariamente a conocer sus facultades, expresó que el regreso a las aulas será progresivo, gradual y ordenado, sin atentar contra los derechos de quienes decidan continuar su aprendizaje a distancia.

En sesión virtual con estudiantes de nuevo ingreso y comunidad académica y administrativa, puntualizó que el primer semestre de 2022 será presencial únicamente si el contexto y las condiciones lo permiten, pues el plan se genera en octubre, cuando se ralentiza la transmisión del coronavirus y hay un avance en la vacunación.

Expuso que las decisiones tomadas están apegadas a la información científica que confirma la existencia de mejores condiciones para una "nueva normalidad", así como a la necesidad de salir de la virtualidad, que tiene grandes ventajas pero también daños a la salud mental.

"Un mundo en cuarenta es un mundo clausurado. El virus ha modificado las sociedades tal y como las conocíamos. La educación cambió vertiginosamente en un corto periodo, pero es tiempo de enfrentar los nuevos desafíos", declaró.

El rector universitario enumeró algunos de los retos a los cuales se enfrentan tanto los académicos como los estudiantes; destacó qué hacer con quienes no cuentan con los recursos para tomar clases vía remota.

Rector de la Universidad Veracruzana en sesión virtual con estudiantes de nuevo ingreso y comunidad académica y administrativa | Foto: Cortesía | UV

Especial énfasis hizo a los trastornos de ansiedad, depresión y estrés que la crisis sanitaria ha ocasionado, con el riesgo de que se vuelvan crónicos si no son bien atendidos. Esta situación, precisó, no se debe pasar por alto.

