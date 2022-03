Mastografia: ¿qué es y qué beneficios trae? Esto es lo que debes saber

La mastografía es el estudio radiográfico mediante el uso de equipo especializado llamado mastógrafo , se utiliza para buscar anormalidades en la mama y ayuda a detectar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando aún no es palpable por el personal médico o por usted misma. De cada 100 mastografías con resultado anormal, 40 son cáncer.

Ha demostrado ser el método más efectivo para la detección oportuna del cáncer de mama, ya que es capaz de detectar de 80 a 90 por ciento de los cánceres en mujeres, sin signos ni síntomas.

A través de las imágenes que son revisadas por un médico radiólogo, se identifica si existe alguna tumoración la cual puede ser benigna o con señales de un posible cáncer. La mastografía no previene el cáncer de mama, solo ayuda a encontrarlo si está presente. En mujeres menores de 40 años no está indicada porque el tejido mamario, a esa edad, es denso y no permite que el estudio sea confiable.

¿Cuántos tipos de mastografía existen?

Existen dos tipos de mastografía, la de detección y la de diagnóstico:

La mastografía de detección, se recomienda cada dos años a las mujeres de 40 a 69 años de edad, sin que presente signos o síntomas sospechosos.

Por parte de la mastografía de diagnóstico, la debe indicar un médico cuando a la exploración clínica o en el resultado de la mastografía de detección se presenta alguna lesión sospechosa. Este tipo de mastogrfía se realiza en algunos hospitales, centros de salud, clínicas o unidades móviles en los que se cuenta con mastógrafo.

¿Cómo es el procedimiento de la mastografía?

El estudio se realiza en pocos minutos, donde el procedimiento es el siguiente:

- Le darán una bata y le pedirán que se quite la ropa de la cintura para arriba.

- La colocarán de pie frente al mastógrafo , el técnico radiólogo la guiará para que recargue uno de sus senos entre dos placas especiales, el cual será comprimido durante algunos segundos mientras le toman la radiografía, luego se procederá de la misma forma con el otro seno.

- Los senos deben ser comprimidos firmemente para tomar una buena radiografía, esta compresión es necesaria para obtener imágenes de calidad con la menor cantidad de radiación posible. No todas las mujeres sienten lo mismo, para algunas, resulta molesto y para otras es doloroso.

Puntos a considerar

A pesar de que es un proceso rápido, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No utilizar en el pecho ni en las axilas, desodorante, perfume, loción, crema, talco o cualquier otro producto, ya que las partículas de éstos pueden alterar la imagen de la mastografía.

- Para hacer más rápido el proceso, se recomienda usar ropa de dos piezas, esto debido a que se le pedirá que se quite la ropa de la cintura para arriba.

- No es necesario depilar la axila.

En los servicios de la Secretaria de Salud la mastografía es gratuita para las mujeres afiliadas al Seguro Popular, si no está inscrita, pida a la trabajadora social de la unidad de salud que realice el trámite correspondiente.

Contrario a los mitos difundidos, no hay evidencia de que se incremente el riesgo de inducción a cáncer de tiroides o de algún otro tipo, la radiación que emite el mastógrafo es mínima y es dirigida directamente a la mama.

