Matrimonio igualitario sí va, no se hará caso a presiones: Mónica Robles

XALAPA, Ver.- La diputada de Morena, Mónica Robles Barajas, aseguró que sería un error que los legisladores cedan a la presión de los grupos pro familia, quienes han solicitado que la reforma al Código Civil en la que se incluye la aprobación del matrimonio igualitario no pase al pleno.

Sería un error gravísimo, imagínense el mensaje que estaríamos mandando, pues cualquier grupo que proteste, presione de manera violenta estaría impidiendo que hiciéramos nuestro trabajo

La legisladora, que ha sido señalada por impulsar el matrimonio igualitario en la entidad, reconoció que no se puede establecer la fecha para que la reforma pase al pleno, ya que previo a ello debe existir un consenso en la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, comentó, que si por ella fuera el dictamen ya habría sido presentado en el pleno.

Criticó el actuar de los grupos que han impedido la realización de los foros informativos, a quienes, a su vez, les solicitó que se acerquen a los diputados locales para conocer a fondo el dictamen.

Estos grupos no han llegado con el ánimo de dialogar, tampoco de hacerse escuchar porque si eso quisieran no violentan, no agreden, no revientan un evento. El formato de los foros al final abre un espacio para la sesión de preguntas y respuestas, pero en lugar de ocupar ese espacio, llegaron agrediendo, incluso recibimos amenazas

Robles Barajas consideró que algunos integrantes de los grupos que se han manifestado en los foros se encargaron de desinformar a la ciudadanía, lo cual deriva en violencia y actos que ponen en riesgo a los asistentes.

Demuestran intolerancia, intransigencia. Que un grupo escandalice, agreda, no significa que la reforma no se deba aprobar. Hay grupos radicales que desinforman, están diciendo mentiras sobre el contenido de la iniciativa, manipulan a la gente y que además pareciera, en algunos casos, algo personal

Aseguró que se ha trabajado con los diputados locales y aunque no tiene el voto unánime, sí cuenta con la mayoría que se requiere para que la reforma sea aprobada.

Dio a conocer que ayer tuvo una reunión con representantes del Frente Nacional por la Familia, con quienes se acordó que tengan una participación en el foro, programado para desarrollarse este día en las instalaciones del Congreso local a las 15:00 horas.