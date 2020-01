“Matrimonios igualitarios, tema trasnochado”: Diócesis de Veracruz

Veracruz, Ver.- La reforma al Código Civil de Veracruz, que busca incluir la unión de parejas del mismo sexo es un tema “trasnochado”, que incluso ya se está dando marcha atrás en la Europa.

Así lo aseguró el vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, quien aseveró no es un tema novedoso pues incluso el papa emérito Benedicto cuando era cardenal emitió un documento sobre la postura de la iglesia de los matrimonios igualitarios y sus consecuencias.

Local Denuncia coalición LGBTTTI intolerancia del Frente Nacional por la Familia

El prelado consideró que más bien se trata de una bandera política del partido en el poder (Morena), que busca darle ciudadanía a sus principios, sin embargo ningún partido debería acabar con los principios de toda nación.

Opinó que hay temas más importantes que resolver como la pobreza, la inseguridad y la educación, en éste último se pronunció porque siga siendo laica y que los padres tengan su derecho a elegir la educación de sus hijos.

El ministro de la iglesia católica se dijo respetuoso de los foros que encabeza la diputada local por Morena Mónica Robles Barajas para promover los derechos de la comunidad lésbico-gay.

Sin embargo pidió que el “matrimonio igualitario” no lo fundamente en la ley natural porque esta última se refiere a la unión entre hombre y mujer.

“Están en la libertad de reunirse pues su consenso, pero sí que sea un consenso leal que no sea inventado, mis respetos para las personas que buscan el reconocimiento jurídico porque no es una cuestión por querer casarse si no un reconocimiento jurídico y que yo lo avalo a ellos, pero que no se le llame matrimonio”

“Matrimonio implica una palabra madre, entonces para la iglesia nunca va haber un matrimonio de personas del mismo sexo porque para Dios el designio es hombre y mujer y la misma ley natural lo hace. La ley civil como ley positiva que debe fundarse en la ley natural si una ley no está sobre la ley es una aberración de ley por lo tanto deben llamarse con otro nombre”, insistió.

Díaz Mendoza recordó que un diputado es elegido por el pueblo y debe legislar conforme a lo que pide la mayoría ciudadana, de lo contrario no es democracia.

Descartó por último que la iglesia o grupo católicos vayan a incitar a la violencia por esta situación, pues aseveró que son personas son de conciencia.