Mauricio Carlin, busca precandidatura a la diputación local por el distrito de Santiago Tuxtla

Ariadna García

Xalapa, Ver.- Mauricio Carlin Castillo, exdiputado local y expresidente municipal de Carlos A. Carrillo, solicitó su pre registro como aspirante a la precandidatura a la diputación local por el distrito XXIV de Santiago Tuxtla.

En su mensaje, agradeció al presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y al presidente del CDE del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, la legalidad de proceso electoral del partido, donde “reinarán la honestidad, transparencia, y justicia”.

Señaló que el tricolor sigue escogiendo a sus mejores mujeres y sus mejores hombres para representar al partido.

"No cabe duda porque soy militante del mejor partido en Veracruz y México. Las próximas elecciones las ganará el PRI y la alianza que tiene nombre y apellidos, se llama Veracruz Va, se llama vamos al rescate de lo que nos han quitado, un estado que lo tiene todos, no puede perderlo todo, no lo podemos permitir", dijo.

Después, José Homero Domínguez, se presentó ante los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI para solicitar, su prerregistro como aspirante a la precandidatura a la diputación local por el distrito IX Perote.

José Homero Domíngue | Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

"Me siento pleno, convencido que estoy en el mejor partido de México, el PRI, partido que enarbola las causas sociales y la igualdad de todos sus hombres, mujeres, jóvenes, obreros y profesionistas. Aspiro a ser el próximo candidato de la alianza Veracruz Va, para encausar desarrollo en el distrito”, dijo.

Se suma también Nadia Fernanda Ramírez Pineda quien solicitó su prerregistro como aspirante a precandidata a la diputación local por el distrito V de Poza Rica.

Agradeció al PRI, al que definió como el partido más grande de México, la apertura a las mujeres y hombres jóvenes, y destacó su militancia y lealtad al partido en todo momento desde sus 18 años.

"Estoy segura que en el distrito V vamos a ganar, vamos a trabajar por la gente, por los jóvenes”, enfatizó Nadie.

Otra mujer que busca la precandidatura es Isela González Domínguez, quien acudió ante los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos para solicitar su prerregistro, como aspirante a la precandidatura a la diputación local por el distrito XXVI de Cosoleacaque, y llevar las siglas del PRI en la alianza “Veracruz Va”.