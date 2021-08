Me mantuve y estaré al margen del nombramiento de Rector de la UV: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que se mantuvo y estará al margen de la elección del Rector de la Universidad Veracruzana, a fin de garantizar la autonomía de la máxima casa de estudios.

“Me mantuve al margen no me reuní ni en público ni en privado con algún integrante de la Junta de Gobierno, ni en lo oscurito con nadie, ni siquiera con la Rectora para hablar de este tema, fui respetuoso porque esto no sucedía en tiempos anteriores, hay una autonomía que yo, como miembro de la comunidad universitaria profeso, y es la autonomía política”, dijo.

En conferencia de prensa, refirió que la autonomía de la Universidad garantiza que no se salga de su labor académica, social y política.

“Eso no quiere decir que la estamos apartando, sino que se garantiza que sea libre de las posturas que desde la academia pudieran referir sus integrantes, muestra es así que al no estar regido el próximo rector guardaré respeto al proceso y a la elección”, expresó.

Refirió que una vez que sea nombrado el próximo Rector y tenga algunos días en funciones sí le interesa tener una reunión con él.

“Acuérdense que la Universidad tiene una labor importante, queremos que sus egresados colaboren en la resolución de las situaciones regionales, que otorguen alternativas y propuestas para las problemáticas regionales y estatales”, expuso.

Manifestó que algunos egresados de la Universidad se incorporan a las actividades del gobierno del Estado porque presentan soluciones a las problemáticas identificadas a nivel regional y estatal.