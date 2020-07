Médicos cubanos estorban, no ayudan, acusa lideresa sindical

A casi dos meses del arribo de médicos cubanos a la entidad veracruzana, autoridades federales y estatales mantienen bajo confidencialidad informes relacionados con la contratación del personal profesional de salud enviados para fortalecer la atención médica durante la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

Según el Artículo Tercero del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud federal (SS), publicado el 24 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una de las especificaciones que las unidades federales facultadas y los gobiernos de las entidades federativas, a través de sus secretarías de salud, deberán observar para la contratación de personal médico con formación en el extranjero, es la firma de un acuerdo interinstitucional con la autoridad sanitaria del país de origen; sin embargo, a la fecha se desconocen las versiones públicas celebradas con el Ministerio de Salud Pública en Cuba.

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, particulares han solicitado a dependencias federales, entre éstas la Secretaría de Salud, informes relacionados con el personal de salud de nacionalidad cubana ubicadas en la Ciudad de México y Veracruz, aunque hasta el momento la obtención de datos ha sido nula.

Cabe señalar que las dependencias responsables para adquirir o importar bienes y servicios son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Salud (SS), así como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Asimismo, las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social, darán seguimiento y asesorarán a las unidades facultadas respecto de las contrataciones de personal de salud.

Al respecto, el pasado 22 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer vía solicitud de información 0000500121720, que esta dependencia federal no ha celebrado contratos o convenios ni acuerdos con médicos cubanos y “no realizó gestión alguna” sobre el tema.

Asimismo, según el documento oficial, la SRE tampoco ha pagado vuelos ni erogado recursos públicos para insumos médicos para atender la pandemia del Covid-19.

Por su parte, el pasado 2 de julio, en entrevista para Radiotelevisión de Veracruz, el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez informó que con el apoyo del Insabi, se estableció un convenio con “la embajada de Cuba”, lo que permitió atender la demanda de médicos en hospitales.

Hasta el momento, se desconocen los términos de los acuerdos realizados con el gobierno de Cuba, el número exacto de médicos y su distribución en los hospitales.

Llegada de los médicos cubanos al puerto de Veracruz a principios de junio de 2020 / Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Minatitlán

En Veracruz, según los reportes de medios locales, el grupo médico, que llegó el pasado 21 de mayo, estuvo integrado por 108 galenos que se encuentran ubicados en el Hospital Regional de Coatzacoalcos “Valentín Gómez Farías” (con 27 médicos), el Hospital General de Minatitlán (20 asignados) y el Hospital Regional de Poza Rica (40), pertenecientes a los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).

A través de un comunicado con fecha 3 de junio, el Ayuntamiento de Minatitlán, presidido por el alcalde Nicolás Reyes Álvarez, informó que el municipio cubriría los gastos alimenticios y de hospedaje de los galenos cubanos durante su estadía en el Hospital General que atiende a pacientes del Covid-19.

Mientras que en la Ciudad de México, medios nacionales refieren sobre el tema que fueron 585 trabajadores de salud procedentes de Cuba los que llegaron a apoyar la emergencia sanitaria en la capital del país, lo cual tuvo un monto de 135 millones de pesos por concepto de prestación de servicios mediante convenio firmado entre el Insabi, las secretarías de Salud y de Administración y Finanzas de la CDMX.

Según lo establecido en el acuerdo federal, las unidades facultadas podrán contratar médicos y enfermeras, y demás personal médico que consideren necesario, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

Médicos cubanos: más que ayudar, estorban

Médicos y enfermeras cubanos continúan apoyando en los servicios de salud de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río para atender la pandemia de Covid-19, en medio de la inconformidad de personal de los Servicios de Salud.

Una de las clínicas donde fueron adscritos es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV), en donde trabajan dentro del área de atención de pacientes covid-19 desde hace un mes.

Sin embargo, Rosa María Jácome Hernández, secretaria de Honor y Justicia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud y enfermera en dicho hospital con 34 años de servicio, aseveró que existe malestar generalizado por el pobre desempeño de los galenos y personal de enfermería cubana.

Por una parte, dijo que para el personal médico representan más un estorbo que una ayuda, además de generar una desvalorización del trabajo del personal local de salud.

Jácome Hernández dijo que médicos veracruzanos han sido más indispensables para atender la emergencia sanitaria que se vive en los hospitales públicos, pues los cubanos no tienen experiencia trabajando.

Del mismo modo, la enfermera indicó que se trata de médicos generales que no tienen ningún tipo de especialidad, mientras que los del Hospital General de Veracruz cuentan con estudios de posgrado y especialidades. “Ya tienen un mes que fueron integrados al Hospital Regional, no tengo idea de la cantidad que son (…) Ellos están en las áreas de Covid, atendiendo a pacientes y aprendiendo porque los ayuda más el personal de salud, son muy novatos o de donde vienen no se trabaja así. Los médicos son médicos generales, no son ni médicos especialistas, saben más los médicos del Hospital Regional y las enfermeras que ellos, porque más bien se les está enseñando”, aseveró la secretaria.

Agregó que el personal de salud de Veracruz se siente desvalorizado por las autoridades del Gobierno del Estado, ya que a médicos y enfermeras no se les ha otorgado algún incentivo o bono económico para su trabajo. En el caso de los médicos cubanos señaló que reciben beneficios económicos y comodidades que no se da al personal local, pese a que el trabajo que han realizado incluye extenuantes jornadas laborales portando equipo de protección.

Se quejan que vienen ganando mucho dinero (los médicos cubanos) y a ellos no les han dado ni un bono, les pagan comida, hoteles y hasta les pagan aparte afirmó

La representante sindical dijo desconocer el número de médicos y enfermeras cubanos que arribaron al estado de Veracruz hace casi dos meses para apoyar en la atención a pacientes con Covid-19, sin embargo, tiene conocimiento que éstos fueron integrados a los hospitales de Alta Especialidad de Veracruz y al General de Boca del Río.

Dos de los galenos, infectados de Covid

Total hermetismo ha guardado el gobierno respecto a la llegada de médicos cubanos a hospitales del estado de Veracruz para sumarse a la atención de pacientes con Covid-19; sin embargo, se confirmó que dos de los 20 doctores que llegaron al Hospital General de Minatitlán (HGM) son positivos a coronavirus.

En la zona sur, una de las más afectadas por el crecimiento de casos positivos, habrían llegado 47 galenos de la Isla. 20 de ellos a Minatitlán y 27 a Coatzacoalcos.

Asimismo, se dio a conocer por fuentes médicas que del personal en general del HGM ocho resultaron positivos, de los cuales cuatro estarían relacionados con su actividad dentro del área Covid y los otros cuatro habrían contraído el virus fuera del nosocomio; uno de ellos falleció.

Además, más de una veintena de trabajadores del hospital presentaban síntomas relacionados con el Covid-19 y si bien algunos al realizarse la prueba resultaron negativos, la mayoría no se la realizó.

El pasado 21 de mayo una delegación de 108 médicos de Cuba llegó al puerto de Veracruz y tras permanecer hospedados en las villas atléticas del centro deportivo Leyes de Reforma, fueron enviados a distintos centros de salud del estado, aunque no se precisó a cuáles. Desde ese momento y hasta ahora no se ha emitido información oficial.

El pasado 3 de junio, el Ayuntamiento de Minatitlán dio a conocer que galenos cubanos se sumarían a las actividades desarrolladas para el cuidado de la salud de los minatitlecos que se ven afectados a causa del Covid-19 y que son atendidos en el Hospital General de Minatitlán, utilizado actualmente como centro de atención regional de coronavirus.

Se dijo que los trabajadores de la salud originarios de Cuba se quedarían en el municipio por al menos tres meses, en los que ofrecerían sus conocimientos en beneficio de los pacientes contagiados por este padecimiento y en apoyo a la plantilla de médicos que colaboran activamente en el combate a los efectos del Covid-19.

Con información de Danytza Flores y Ariadna García