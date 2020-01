Medio maratón generaría derrama económica de hasta 20 mdp para Veracruz-Boca del Río

Veracruz, Ver.- El medio maratón dejaría una derrama de entre 16 a 20 millones de pesos para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río con la participación de casi 8 mil corredores de distintas partes del país y extranjeros destacó el director técnico de la ruta, Eduardo Marcelo Karmazin.

En rueda de prensa, indicó que hasta ahora los pronósticos del clima indican que habrá las condiciones propicias para el desarrollo de esta carrera que se realizará el domingo 19 de enero partiendo del bulevar a la altura del hotel Lois en el sentido hacía el sur.

Recordó que el año pasado, en su edición 15 el evento fue reprogramado porque a su consideración, hubo una exageración por parte de las autoridades con respecto a la entrada de un evento de norte.

Mencionó que esta reprogramación causó severos problemas para el comité organizador.

El año pasado se tuvo que suspender el evento, tuvimos que correrla y eso nos causó mucho problema, nos causa desprestigio porque exageraron de más las autoridades con el tema del clima, somos corredores que sabemos hasta donde podemos llegar y no somos inconscientes de hacer correr a seis mil o siete mil personas, gente detrás de un escritorio no saben lo que implica esto, no pueden venir a decirnos que no habrá evento porque hace frio, porque ni siquiera han jugado con tierra

Destacó que el evento que contempla 21 kilómetros es un generador de la economía ya que deja una derrama económica de 16 a 20 millones de pesos para el sector turístico y para los pequeños empresarios por lo que debe haber más apoyo de las autoridades para el desarrollo de esta carrera que reúne a corredores profesionales y semiprofesionales tanto del país como del extranjero.

Hasta ahora se han inscrito 6 mil 300 corredores y se espera llegar a los 8 mil.

Este miércoles se hizo la presentación oficial de la playera y medalla del evento, donde se utilizó la puerta de mar como inspiración.