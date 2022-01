Medios de comunicación dan cabida a quienes defienden delincuentes: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, acusó a los medios de comunicación de mentir en torno a la seguridad que se tiene en Veracruz, así como de dar cabida a quienes vienen a la entidad a defender delincuentes.

En conferencia de prensa presentó una gráfica en la que Veracruz se posiciona en el 17 lugar a nivel nacional en la comisión de homicidio doloso y al respecto manifestó que los medios se han dedicado a dar una imagen del estado que no corresponde a los datos reales.

Puntualizó, además, que ninguna de las demarcaciones de Veracruz aparece en la lista de los 50 municipios con mayor incidencia en homicidio doloso.

“Pero hay medios de comunicación que dan voz a quienes defienden criminales, lo cual afecta la imagen del estado”, dijo.

Manifestó que otro de los ejemplos de lo que, aseguró, es falsa información es el municipio de Coatzacoalcos, donde hace más de 330 días no se registra un solo secuestro, “pero están duro y dale que Coatzacoalcos es peligroso”.

Ante ello, el mandatario estatal cuestionó el actuar de los medios de comunicación, sobre todo de aquellos que han generado una mala imagen para el turismo nacional e internacional.

“Yo pregunto a los medios veracruzanos ¿amerita estar acusando a Veracruz de eso para que quienes no viven en Veracruz tengan una realidad que no es la que ocurre, ¿alguien les paga por estar mintiendo?, reflexionen que el daño es parta todos, no es para el gobierno, es para la sociedad y forman parte de la sociedad. Nosotros sabemos la verdad, pero el turista no y esa es la imagen que se le está dando”, expuso.

Comentó que, además, se ha dado cabida a personas que únicamente vienen al estado a mentir y a defender delincuentes.

“Es triste ver que le den cabida a gente que miente y que viene a defender a delincuentes, está bien, pero digan también la otra versión, la verdad, esta es la verdad, estamos atacando al crimen, estamos actuando y eso a los adversarios no les gusta”, comentó.