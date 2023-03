¿Conoces el Memorial de Personas Desaparecidas? Lo inauguraron

Integrantes de Colectivos de Búsqueda de personas desaparecidas inauguraron el Memorial de Personas Desaparecidas, mismo que representa la materialización de los legítimos derechos a la reparación simbólica porque construye la rehabilitación psicológica y emocional de las familias víctimas de este delito. Con un emotivo evento, se realizó la inauguración de este espacio que está ubicado en el parque Rafael Hernández Ochoa, ubicado entre las avenidas Xalapa y Lucio Blanco.

Este espacio cuenta con 60 fotografías de personas desaparecidas, hombres y mujeres que son buscados por sus familiares. Padres, madres, abuelos, hermanos, tíos, asistieron a ser testigos de lo que las familias consideraron un paso para la visibilización de este delito.

Te puede interesar: Presunto feminicida de estudiante de la UV está hospitalizado y detenido: Gobernador

Con un pase de lista se recordó a quienes un día salieron de sus casas, trabajos o escuelas y a la fecha no han regresado a sus hogares, donde sus familias los esperan, pero que también no los han dejado de buscar.

Con cada nombre se gritaba al unísono: "presente ahora y siempre", y se soltaba un globo al cielo en símbolo de la esperanza que se tiene de volverlos a ver y abrazar.

Local Fiscalía e IVM no usaron $2 millones para investigar feminicidios

El Memorial representa la lucha que las familias de personas desaparecidas han tenido por años, las puertas que les han sido cerradas, el largo caminar durante largas jornadas de búsqueda y de exigencia de justicia, así como el bloqueo que han tenido para lograr justicia.

"Hoy hemos alcanzado un paso adelante las familias de las personas desaparecidas en la entidad, hace seis años acordamos gestionar lo necesario para edificar este memorial a nuestras desaparecidas y desaparecidos, necesitábamos un lugar para protestar, para reunirnos con ellos, para orar", comentaron.

¿Cuál es la función del Memorial de Personas Desaparecidas?

Puntualizaron que este espacio propone visibilizar, sensibilizar y concientizar a la sociedad para que nunca se asuma este horrendo delito y "nuestra desgracia como algo normal o lejano y ajeno".

"Las y los desaparecidas están en este memorial que será la constancia de lo que les sucedió y de lo que hemos tenido que soportar días, semanas, meses, años", dijeron.

Manifestaron que el Memorial es un testimonio material de la exigencia contundente de justicia, verdad, remediación y emblema de la inconformidad y desconfianza de las familias hacia las autoridades que "no han sabido hacer su trabajo, no han querido hacer, no quieren escuchar y no quieren que se note cómo ha crecido el delito de desaparición".

Memorial se encuentra en la intersección entre la Avenida Orizaba y la Avenida Xalapa | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

"Nuestras ausencias por años son la evidencia de que el delito está fuera de control, son la prueba de su incapacidad institucional, personal y profesional, también de su cerrazón, es también la muestra a su desinterés con los Colectivos y las víctimas que les pedimos cumplir con la ley y garantizar los derechos humanos más allá de colores, partidos y elecciones", comentaron.

El Memorial fue un proyecto de las familias con apoyo de las últimas tres administraciones municipales, por lo que ahí estuvieron presentes los exalcaldes Américo Zúñiga Martínez e Hipólito Rodríguez Herrero, así como el actual alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.

Local UV condena feminicidio de Karina, estudiante de Nutrición en Veracruz

"Son 60 fotografías de nuestros seres queridos y queridas, pero son tantos, miles, que no todas las paredes, ni todos los muros, los parques, las calles de la entidad alcanzarían para ponerlas todas, ningún espacio sería suficiente, por eso seguimos trabajando para que haya otros memoriales con placas, murales, monumentos, para que nadie se olvide que hay una deuda social en el estado y una herida abierta que sangra todos los días por las víctimas de desapariciones, por sus familias, por la impunidad, la crisis forense y humanitaria, por este delito y las omisiones de las autoridades que no cesan, que no reparan en dilatar procedimientos e ignorarnos", expresaron.

En continuación al mensaje de los Colectivos, expusieron: "Aquí estamos sus familias luchando para que aparezcan, para que sepan que no paramos en su búsqueda y continuamos demandando investigación efectiva, justicia pronta y expedita, la dignidad y el respeto a la verdad".

"Nadie ni nada nos puede atajar ni dividir ni contaminar ni convencer para que dejemos de buscarlos, si los de hoy no quieren ni pueden cumplir con su responsabilidad serán los olvidables y desechables de la historia, pero ustedes jamás, les amamos y les juramos aquí que les buscaremos sin descanso hasta que un día podamos abrazarles otra vez, para ese preciso momento vivimos, para ese día añorado. Respiramos con la ira, con la indignación, con la impunidad que persiste contra los criminales que se llevaron a nuestros hijos, hijas, esposos, esposas, hermanas, hermanos, padres y madres", expusieron.

Señalaron que además son revictimizados, estigmatizados, discriminados y ofendidos, "porque la mayoría somos mujeres buscadoras y porque etiquetan a nuestros desparecidos con arcaicas letras escarlatas como si las y los nuestros fueran culplables del delito del que son víctimas".

"Nuestras vidas palpitan con más determinación porque el sufrimiento nos blinda para salir a buscar, para exigir resultados a las autoridades, para seguir luchando en esta batalla de injusticias, de mentiras, de ausencias, de incompetencias de los gobiernos que van y vienen mientras los nuestros y las nuestras no regresan, no aparecen", mencionaron.

¿Cuántos desaparecidos hay registrados en Veracruz?

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de 1964 a 2023 en Veracruz hay 7 mil 500 personas desaparecidas en Veracruz, por lo que el estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional.

Local Carpetazo a 89% de investigaciones de desaparecidos en Veracruz

Del 2017 al 2022 se ha incrementado el número de niñas y adolescentes desaprecidas, ya que el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana reportó mil 315 casos. En el mismo periodo registró un total de 2 mil 438 mujeres desaparecidas.

Además, Veracruz ocupa el primer lugar nacional con el mayor número de fosas clandestinas, alrededor de 700 halladas desde el 2006 a la fecha.

El reporte de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas con corte a junio del 2021, último publicado por las autoridades federales, ubica a Úrsulo Galván y Playa Vicente dentro de los diez municipios con mayor número de fosas clandestinas durante el periodo de diciembre de 2018 a junio de 2021.

Úrsulo Galván se posiciona en el lugar número dos a nivel nacional con 77 fosas clandestinas y Playa Vicente en el número cuatro con 66 fosas. En el país fueron localizadas 624 fosas en mencionado periodo.

El 63.02% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México, según el informe.

Del 8 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2021 la Comisión Nacional de Búsqueda participó en mil 758 jornadas de búsqueda en campo en 28 entidades federativas y 268 municipios. Esto en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con familiares de personas desaparecidas.

Veracruz es la segunda entidad del país con mayor número de jornadas de búsqueda al sumar 278, cifra superada únicamente por las 281 acciones de este tipo que fueron realizadas en Guerrero.

Vuelve a leer: Protocolo Alba: ¿Qué es y cómo se usa para hallar a mujeres desaparecidas?

Los municipios de Veracruz con mayor número de jornadas de búsqueda en campo son Tihuatlán y Xalapa con 35 y 30 actividades, respectivamente.

Sin embargo, también se han desarrollado búsquedas en los siguientes municipios: Acultzingo, Alvarado, Amatlán, Coatzintla, Córdoba, Emiliano Zapata, Fortín, Ixtaczoquitlán, Cardel, La Antigua, Mariano Escobedo, Misantla, Nanchital, Omealca, Orizaba, Papantla, Poza Rica, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Tepetzintla, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlaltetela, Úrsulo Galván, Veracruz y Xalapa.