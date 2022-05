Menores desmayados y con golpes de calor ¿Por qué no tienen luz en escuelas?

Veracruz, Ver.- A dos meses del regreso a clases presenciales escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río continúan sin los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y otros daños estructurales sin que sean atendidos por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) pese a su promesa de apoyo.

Padres de familia, maestros y directivos de escuelas como la Juan Malpica Silva de la colonia 21 de Abril; Héroes del 21 de Abril y Virgilio Uribe de la colonia Amapolas en Veracruz, así como el jardín de niños Enrique Laubscher de la colonia 1 de Mayo en Boca del Río denuncian el abandono por parte de las autoridades pues argumentan que han hecho las solicitudes correspondientes ante la delegación de la SEV como a la misma secretaría y en seis meses no han tenido solución.

Los afectados aclaran que cumplieron con la indicación de la SEV de regresar a la educación presencial pero estas últimas semanas han tenido que suspender clases debido a que sin energía eléctrica es intolerable tomar la lección.

Tan solo en el jardín de niños Enrique Laubsher con una matrícula de 113 alumnos ya se han reportado infantes desmayados y con golpes de calor, debido a que durante el periodo de pandemia en los meses de octubre y noviembre la escuela fue robada en tres ocasiones y los presuntos ladrones se llevaron todo el cableado dejando sin energía eléctrica ni agua potable al plantel.

Sandra Luz Rosas Beranza directora comisionada de dicho plantel explica que desde hace seis meses que se hizo la solicitud ante la delegación de la SEV que encabeza Diana Santiago Huesca para que se arreglara el cableado pero no han tenido ninguna respuesta.

“Ya son seis meses y no tenemos respuesta de ninguna autoridad, para este momento que es época de extremo calor los niños ya no soportan estar dentro de las aulas, se nos han desmayado, se sienten mal, porque sin luz no podemos prender los ventiladores, las maestras salen fuera de sus salones a impartir sus clases, pero el techo del domo es de lámina; ya acudimos a Gobierno del Estado, a Espacios Educativos, a la delegación de la SEV, todos quedan en que nos apoyaran, pero nada”, denuncia.





Comenta que los padres de familia hicieron la cooperación para arreglar la bomba de agua para que los pequeños pudieran contar con el vital líquido, pero insiste que urge arreglar el cableado eléctrico.

Otra escuela con problemas de energía eléctrica por el robo de cable es la Héroes del 21 de Abril de la colonia Amapolas donde de agosto a la fecha han sido víctimas de la delincuencia hasta cuatro ocasiones.

Beatriz Conde Guzmán, tesorera de la sociedad de padres de familia, menciona que el mismo secretario de Educación de Veracruz Zenyazen Escobar García realizó una visita por el plantel que agrupa a dos escuelas, Héroes del 21 de Abril por la mañana y Virgilio Uribe por la tarde para constatar los daños y aunque signó un compromiso para apoyarlos, los padres tuvieron que desembolsar un dinero para cubrir con los gastos.

A nosotros curiosamente en pandemia no nos robaron pero apenas iniciaron las clases empezaron los robos, se llevaron todo el cableado eléctrico

"Los padres de familia tuvimos que reparar porque nadie nos hizo caso, luego nos robaron los condensadores de cuatro aires acondicionados, se reportó a las autoridades educativas, incluso tuvimos en nuestro plantel al secretario Zenyazen y se comprometió a apoyarnos, pero a la fecha no nos ha dado nada, son equipos grandes que no hemos podido reparar y ya estamos en período de calores, no es justo que como padres tengamos que resolver porque no hay apoyo de las autoridades”, señala.

Este plantel que conglomeran a más de 500 alumnos en sus dos turnos también presenta daño estructural en una barda a causa de obras del gobierno federal.

“Otro problemón que tenemos es que nos dañaron la barda con la construcción del ágora del deportivo, el ágora quedó arriba del nivel de nuestra escuela, eso estamos hablando desde el 2020 y seguimos arrastrando, la barda está por colapsar le pusimos ahí unas maderas para soportar y el compromiso de la autoridad es que Sedatu lo iba a reparar”, externa.

Planearon una protesta

Los padres de familia quienes este lunes se reunieron en la escuela con la intención de hacer un bloqueo que al final descartaron exigen solución a la Secretaría de Educación de Veracruz, ya que por el intenso calor algunos días se han tenido que suspender las clases.

Los que sí llevaron a cabo el bloqueo de calles en la ciudad de Veracruz como protesta ante la SEV fueron los padres de familia de la escuela primaria Juan Malpica Silva ubicada en la colonia 21 de abril quienes junto con sus hijos tomaron la vialidad de la calle Alcocer y la avenida Cuauhtémoc.

En voz del grupo de padres, Beatriz Adriana Jiménez presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de la escuela explica que desde hace 15 días no cuentan con energía eléctrica debido a que presuntamente personas ajenas al plantel quemaron basura y el fuego arrasó con todo el cableado de la institución.

Argumenta que aunque pudieron apoyo a la delegación de la SEV les exigen una denuncia pero como desconocen cómo pasaron los hechos en los juzgados donde han acudido simplemente les dicen “no procede”. En tanto autoridades de CFE les exigen un pago de 20 mil pesos para poder componer el sistema.

“Estamos desesperados, queremos que las autoridades volteen a vernos porque nosotros no tenemos los recursos, queremos que nos apoyen porque pareciera que nos han dejado abandonado, hay muchas necesidades porque nos han robado, tenemos un techo fracturado y ninguna autoridad nos atiende, nadie quiere saber de la Malpica, hemos hecho reportes a CFE y un día nos dijeron que regresaban en cuatro horas y ya han pasado 15 días”, expresa.

Los padres de familia se mantuvieron por más de una hora bloqueando la circulación y aunque al final se marcharon exigen atención de las autoridades para resolver el problema de la falta de energía eléctrica.