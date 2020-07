Menos accidentes en casa, pero más enfermos

La Cruz Roja a nivel estatal ha registrado un incremento de llamadas de auxilio, pero relacionadas con personas enfermas o con alguna patología, que no es precisamente Covid-19, sino más bien con motivo del aislamiento social, de acuerdo con la delegada estatal María de los Ángeles Villa Villafán.

Dijo que han brindado mayor atención, por ejemplo, a personas con hipertensión, nervios o diabetes que se complica por la forma en que algunas han asumido la contingencia sanitaria. “Nosotros acudimos a sus hogares para llevarlas a hospitales.

No son personas con Covid, porque aunque nosotros tenemos equipo de protección para el personal de urgencias médicas, no tenemos cápsulas suficientes, no hay en todas las delegaciones y ahí se necesita acatar las disposiciones de la Secretaría de Salud que tienen bien señalizado donde están los hospitales Covid o quienes funcionan como hospital Covid”, explicó la delegada.

En contraste, explicó, que en algunas delegaciones ha disminuido el apoyo de atención prehospitalaria en ambulancias por atropellamientos o accidentes carreteros, puesto que hay otras corporaciones que también están trabajando. Agregó que lo anterior puede obedecer a que en algunas ciudades ha disminuido un poco la movilidad, lo que significa que hay familias que se están guardando en sus hogares.

Detalló que el estar más tiempo en casa no ha incrementado los llamados de auxilio por accidentes dentro de los hogares y reiteró que lo que sí han aumentado son las atenciones para las personas con alguna patología que se ve complicada por la actitud mental frente a la pandemia.

“Como está la gente muy nerviosa, muy apanicada se puede decir, entonces se desatan más los problemas del estómago o ese tipo de situaciones, pero todo se debe al importante número de personas afectadas psicológicamente y después de tantos días que tenemos encerrados es donde entra una parte muy importante de ayuda psicológica”, dijo.

De ahí que considere la importancia de que la Secretaría de Salud y los grupos de auxilio atiendan esa parte que es importante. En el estado hay 41 delegaciones de la Cruz Roja siendo de las más grandes la de Poza Rica, Xalapa y el puerto de Veracruz.