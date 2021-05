Menos construcciones y los albañiles no festejan

Federico Hernández Mora terminó apenas la secundaria; desde los 18 años empezó a trabajar en el ramo de la construcción, oficio heredado por su padre.

A sus 48 años, asegura que disfruta su trabajo porque está al aire libre y puede ejercitarse, lo que no podría hacer en un trabajo de oficina, siendo repartidor o chofer, “para una persona que está un poquito enferma es buen ejercicio, hacer movimiento, no estar parado y al aire libre”.

Federico Hernández, albañil / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Federico tiene tres hijos “y una hermosa esposa”, Minerva, con quien tiene 21 años de casado. Gracias a su trabajo ha podido darles estudios, Noemí está en la universidad, Jesús en tercero de secundaria y Milagros en quinto de primaria.

A diferencia de otros de sus conocidos que se dedican a la construcción, durante la pandemia él nunca se quedó sin trabajo, aunque el miedo los invadió a todos, él y sus patrones, esto no los detuvo.

“Sí hubo temor tanto de patrones como de trabajadores, por el cierre de materiales, de trabajo, de economía, pero gracias a Dios a mi no me ha faltado (el trabajo), pero sí a muchos compañeros sí les causó daño porque se cerraron muchos negocios de materiales, ya no se surtían, se cerró en ambiente de trabajo, muchos patrones cerraron por la pandemia y luego sí hubo cierre de trabajo”, abundó.

Su sueldo, afortunadamente no disminuyó, aunque reconoce que desde hace ocho años no han podido ganar más por lo que hacen.

Federico recibe entre mil 800 o 2 mil pesos por semana; el ayudante recibe un poco menos, cerca de mil 200 pesos.

“Es un salario digno, pero el salario mínimo no alcanza, porque hay que pagar comida, luz, gas, viáticos, escuela, internet, computadora, teléfono, recargas, no creo que alcance, si con nuestro salario apenas vamos, poquito a poquito, pero de haber una enfermedad, no tenemos seguro, hay veces que nuestro trabajo no cubre seguro y en caso de enfermedad qué hacemos”, cuestionó.

Federico Hernández, albañil / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Es común que, de estar en una situación económica complicada, empiecen a hacer uso de sus aparatos, terrenos o casas para vender o empeñar para poder salir adelante.

El festejo del 3 de mayo, Día de la Cruz, varía para los albañiles, si tienen suerte, pueden encontrarse con patrones muy espléndidos y tener un gran festejo o en el peor de los casos, pasar desapercibido.

“Depende con qué empresa o patrón nos toque porque hay veces que nos toca con empresas que son muy caritativos y hay empresas que no lo son y nada más viene la patrona y comen ellos y toman ellos y hay otras empresas que ponen botes de refrescos, de lo que sea, y son más caritativos los patrones”, dijo.

Este año, hay incertidumbre sobre si habrá o no festejo, dependerá de la buena voluntad de los jefes, “pero lo importante es que nos den trabajo, aunque muchos sí resienten porque les gusta convivio porque es un día especial”.

Federico tiene muchos conocidos que se quedaron sin trabajo durante toda la pandemia y que incluso tuvieron que salir del estado en busca de oportunidades, “es la suerte o la bendición de Dios cuando tenemos trabajo, pero en todos los estados se sufrió”.

El 3 de mayo se conoce como el Día de la Santa Cruz y también se realiza la celebración del Día del Albañil por lo que los trabajadores de la construcción acostumbran a colocar una cruz de madera en lo alto de la obra, misma que suelen adornar con flores y listones.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Aunque el año pasado por la pandemia por el Covid-19, fueron varios los festejos en esta fecha, se espera que este 2021, las restricciones sean menos y esto les permita celebrar en grande.