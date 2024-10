Sin repuntar ventas de carne de pollo y res en el Mercado Hidalgo del Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Desde hace tres semanas las ventas de carne de res, pollo y cerdo no han sido las esperadas, afirman comerciantes del Mercado “Hidalgo” en el Puerto de Veracruz.

Comentaron que si bien los precios se mantienen igual, la afluencia de consumidores no es tanta como en fechas pasadas.

El tablajero, Andrés Vivanco Flores, explicó que sus ventas disminuyeron 40 por ciento en las últimas semanas, siendo la temporada de fiestas patrias la última vez que tuvieron una buena afluencia de consumidores.

¿Cuánto cuesta el kilo de carne de cerdo y de res en el Mercado Hidalgo?

Comentó que el precio de la costilla y bistec de cerdo se mantiene en $140.00, mientras que la maciza y la chuleta están en $130.00, por su parte el bistec de res está en $190.00, la costilla en $140.00 y la maciza en $180.00. Aseguró que estos no han registrado un alza en los últimos meses.

“Ahorita no, se mantienen en el mismo precio pero no hay venta y tampoco se le puede subir porque tendríamos menos venta (…) no hay ni gente y eso que están abiertas las puertas, porque cuando están cerradas menos vendemos”, expuso.

Juan Gómez, carnicero, dijo que los domingos suele haber poca afluencia de personas puesto que la mayoría prefiere comprar comida ya preparada y no cocinar, pero también cree que aunque los costos no han subido, no son tan accesibles como los de otros productos.

“El costo de la carne aunque no ha incrementado pero el precio es más elevado que otros alimentos, que productos básicos y pues la gente está gastada tanto por las clases, luego los puentes que la gente sale de vacaciones entonces a eso atribuimos la baja venta”, dijo.

Pero los carniceros no son los únicos que han registrado bajas ventas en los últimos días, Silvia Mora, vendedora de pollo, dijo que si bien el costo del pollo no ha tenido un aumento, sus ventas han bajado en un 30 por ciento y coincidió en que se debe a los gastos que implicó para las familias el regreso a clases.

“Ahorita bien gracias a Dios, pero ha bajado (…) fue la entrada a las escuelas, se quedó mucha gente sin dinero y pues había que mandarlos a la escuela (…) antes se vendía como 30-40 pollos y ahora como 25-20, dependiendo”, expuso.

El precio de la costilla y bistec de cerdo se mantiene en $140.00, mientras que la maciza y la chuleta están en $130.00, por su parte el bistec de res está en $190.00, la costilla en $140.00 y la maciza en $180.00 / Foto: Cutberto Rebolledo / Diario de Xalapa

¿Por qué compran carne en los mercados?

La señora María de la Luz es ama de casa y comentó que ella prefiere comprar carne en el mercado porque es un poco más económica que en otros lugares, pero también por lo fresco de los productos y el sabor que estos dan a la comida.

“La verdad a veces compramos congelados en el súper, pero no es igual, aquí uno se da cuenta que la carne es fresca, que está buena y todo lo que es la carne de res, el puerco y el pollo prefiero venir hasta acá, me sale mejor”, dijo.

El carnicero, Andrés Vivanco Flores, explicó que cada tercer día se surten con producto fresco, sin embargo hacen un cálculo aproximado de cuántos kilos necesitan en base a lo que han vendido y así evitar que este se eche a perder y tengas pérdidas económicas.

“El encargado trata de ir comprando lo que vamos necesitando, si traíamos media res pues ya nada más traemos un cuarto de la res y ya trabajamos para darle rotación a la mercancía, no nos conviene mucha carne muchos días porque comienza a mermar, comienza a escurrir, se comienza a maltratar la carne y ya ahí es perdida”, comentó.

Los comerciantes coincidieron en que las festividades por Día de Muertos podrían traer un repunte a sus ventas al ser una temporada en que la gente prepara diferentes platillos para colocar en el altar o reunirse en familia para conmemorar esta fecha en que se recuerda a los fieles difuntos.