¿Mermeladas sin azúcar y productos de limpieza ecológicos? Asiste al mercado Verde Ver

En los bajos de Palacio Municipal todos los sábados, se podrán encontrar mermeladas sin azúcar, productos de limpieza ecológicos sin tóxicos que dañen la salud de la población ni del planeta, setas comestibles, textiles hechos de mezclilla reutilizable entre otros productos artesanales de 10:00 a 16:00 horas.

Cerca de 40 productores locales expondrán sus productos en el mercado ecológico Verde Ver e impartirán talleres para realizar productos libres de agrotóxicos y transgénicos.

Candelaria Jiménez de las empresas Longoria y Lina oferta mermeladas artesanales y sin azúcar.

Se trata de mermeladas naturales, pues el 85 por ciento es pulpa de fruta; entre los sabores que manejan está la de bugambilia que, en té, sirve también para las vías respiratorias o la de ciruela que ayuda en el estreñimiento.

Además, está la de nopal con piña que ayuda a regular los niveles de azúcar, lo mismo que café, kiwi, guayaba, maracuyá, que solo aportan sabor cuyo precio es de 65 pesos.

Otro producto que ofertan son las salsas de chile seco y de chile chipotle, también realizados de manera artesanal y con el sabor a hogar en 50 pesos.

Sostiene que cada vez hay más interés de la población, sobre todo adulta, por consumir productos naturales y bajo en azúcares para la prevención de enfermedades como la diabetes.

Junto a ella estaba Yolanda Mendoza de la empresa xalapeña "Tlacotalpan" que vende pan y galletas a base de productos integrales y naturales, algunos incluso para personas diabéticas que no tienen gluten ni azúcar.

El pan que venden puede encontrarse desde los 30 pesos y hasta los 70 pesos dependiendo de la cantidad y el tamaño | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El resto de los productos están hechos de harina integral, Stevia e ingredientes orgánicos: las canillas que son hechas a base de agua; panque de manzana que es orgánico; galletas de ajonjolí, de amaranto, avena y linaza, lo mismo que empanadas de guayaba, y pan de piloncillo integral.

“La gente sí los compra y los busca porque todo es hecho en casa; aunque por la pandemia todo estuvo un poco parado, ahorita nuevamente se está iniciando y se empieza a vender, toda la gente lo busca porque hay personas que saben cuidar su salud y son los que más acuden. De hecho, saben casi igual que el pan que se vende comúnmente, la diferencia es que los demás tienen muchos químicos y conservadores y los de nosotros, no”.

El pan que venden puede encontrarse desde los 30 pesos y hasta los 70 pesos dependiendo de la cantidad y el tamaño y se puede conocer en sus redes sociales o los sábados en ese tianguis ecológico.

Ornela Garelli Ríos, campañista de Océanos sin Plásticos en Greenpeace México impulsadora del proyecto, invitó a la población a conocer a las y los productores, comprarles y acudir a los talleres de educación ambiental.

“Tenemos algunos de cómo elaborar sus propios productos de limpieza sin tóxicos, cómo cultivar zetas comestibles, cómo hacer juguetes para mascotas reutilizando productos, hay muchas actividades porque la idea de esto no es solo comercializar sino crear comunidad y poder acercar a la ciudadanía xalapeña con nuevas formas de producir y consumir que sean alternativas, basadas en el consumo de productos que no dañan la salud de las personas, que no dañan el planeta y que además se basan en el comercio justo y la economía social y solidaria”.