Meseros, sin ingresos para enfrentar contingencia por Covid-19

Xalapa, Ver.- Meseros independientes acudieron a Palacio de Gobierno a solicitar apoyo económico para poder cubrir sus gastos durante la contingencia por Covid-19.

A nombre de los solicitantes, Mario Cruz León, señaló que en Xalapa son alrededor de 10 mil los meseros que han sido afectados por la falta de eventos en los que prestaban sus servicios.

Explicó que como independientes se dedican a prestar sus servicios en eventos como reuniones, quince años, bodas, conferencias, actos deportivos, conciertos, eventos de gala y fiestas de Gobierno, y a la fecha todos éstos han sido cancelados.

Local Bomberos Conurbados activa su protocolo de seguridad en traslados para personal

"Todos los eventos en los que se puedan reunir grupos de 50 personas han sido cancelados y con ello nos hemos quedado sin ingresos, vivimos de lo que ganamos por cada evento, ahora no tenemos ni un peso de entrada, necesitamos para mantener a nuestras familias", expuso.

Recordó que, además, no cuentan con las prestaciones de ley, por lo que no pueden quedarse en casa porque tienen que llevar el sustento a sus familias.

“Tal vez nuestra posición no sea la ideal, como quiera somos personas que prestamos un servicio, personas que no tenemos una entrada fija, el Gobierno nos puede decir 'váyanse a su casa a descansar', pero no nos da las alternativas”, dijo.