Meten freno; bodas gay en Veracruz tendrán que esperar

A unos días de que concluya el periodo ordinario los diputados locales cedieron ante la presión de los grupos profamilia, por lo que se decidió no integrar en la orden del día de la última sesión, prevista para mañana jueves, el dictamen con reforma al Código Civil en el que se incluye, entre otras, cosas el matrimonio igualitario. El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que no será en este periodo cuando se presente ante el pleno dicho dictamen, pues “no está en la mesa de discusión el matrimonio igualitario”.

Refirió que tampoco se tiene en análisis o discusión la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo, temas que han sido controversiales en la entidad.

Explicó que a pesar de la visita de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, quien hizo un llamado a los legisladores para sacar el dictamen que modifica el código civil, no hay fecha para someter a votación el acuerdo que está listo desde junio.

En torno al anuncio que realizaron grupos católicos, evangélicos para tomar el Palacio Legislativo este 30 de enero, día en el que se preveía que el dictamen pasara al pleno para su análisis y discusión, el legislador solicitó entablar diálogo y les pidió conocer a fondo la iniciativa antes de manifestar su rechazo.

“No se deben influenciar por líderes que sólo buscan generar conflicto en el Estado. El tema no se está poniendo en la mesa todavía, y el hecho de que se hayan hecho foros no quiere decir que el tema esté en la mesa, no hay fecha estimada todavía”.





