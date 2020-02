Meterán al orden a estacionamientos; regularán tarifas en Xalapa

Años pasan y los estacionamientos públicos de Xalapa siguen sin ser regularizados por la dirección de Tránsito y Seguridad Vial; con el anuncio de la colocación de parquímetros virtuales en la capital se abrió la posibilidad de poner en orden a los estacionamientos, hay mucho trabajo por hacer y no todos lo ven con buenos ojos, pues son muchas las irregularidades, advierten autoridades.

Si bien la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, establece en su artículo 106 que los prestadores de servicio de estacionamiento tendrán la obligación de sujetarse a las tarifas establecidas, no rebasar la capacidad de vehículos que contenga la autorización correspondiente, reservar como mínimo el 20 por ciento del cupo del estacionamiento a vehículos pensionados por mes o contar con seguro de cobertura amplia para garantizar a los usuarios el pago de los daños parciales, pérdida total o robo del vehículo, esto no se cumple.

Y es que en muchos de estos lugares se observan leyendas como “No somos responsables por robos parciales, objetos de valor olvidados al interior del auto, golpes, raspaduras o rayones, roturas de cristal o daños por fenómenos naturales”, aun cuando la tarifa es de 22 pesos por hora o fracción.

VAN POR SU REGULACIÓN

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que se buscará regular el precio por hora de los estacionamientos públicos al admitir que es un tema pendiente.

Lo anterior para que junto con la posible instalación de parquímetros virtuales en algunas calles, sea una solución al problema de aparcamiento irregular de miles de automóviles.

Reconoció que uno de los grandes problemas que tiene la ciudad en materia de movilidad es que los conductores se estacionan en espacios de circulación lo que complica la movilidad.

Tenemos que propiciar que haya más estacionamientos, que esté regulado su precio y que en algunos lugares en donde queremos que la gente se mueva y no deje aparcado el coche todo el día haya parquímetro, eso va a derivar en que el comercio se reanime, porque muchos clientes no llegan ahí porque no encuentran donde estacionarse.

Para ello consideró que se debe establecer mesas de trabajo con las asociaciones que agrupan a los propietarios de estacionamientos.

“Sí nos interesa que haya más estacionamientos en la ciudad, porque no queremos que se emplee la vía pública para estacionarse”,dijo.

EMPRESARIOS

La secretaria del estacionamiento Real Plaza de la calle Jesús García, Maely Hernández Huesca, opinó que aunque a muchas personas pueda beneficiarle la colocación de parquímetros, a los empresarios como ellos, les perjudicará.

“Yo que trabajo en un estacionamiento, a nosotros directamente sí nos afecta y otra, te lo digo como automovilista particular, siento que sí afectaría en las calles, tan sólo en el tránsito siento que la ciudad no está preparada ni está hecha para colocar parquímetros”, dijo.

Insistió en que su colocación les quitaría clientes lo que también dependerá del costo, pues en su caso, la mayoría de los carros que guardan son por pensiones.

“Ya no se meterían con nosotros, estarían afuera aunque desconozco también las tarifas que vayan a manejar los parquímetros pero me imagino que será más económico y siento que sí afectarían”, añadió.

En ese sentido pidió que las políticas públicas no causen afectaciones para quienes tienen estacionamientos.

Jaír Hernández también dueño de un estacionamiento sobre la calle Juárez pidió que el plan de movilidad se haga bien pues aunque hay buenos proyectos no siempre se aplican correctamente.

“Afectaciones a los estacionamientos no va a haber (con los parquímetros) porque hay demasiado vehículo y para todos hay, siempre y cuando se haga bien y no afecte a nadie, yo estoy en desacuerdo”, abundó.

Coincidió en que se deben regular las tarifas de los mismos puesto que éstas se marcan según la ubicación y la demanda.

No es lo mismo un estacionamiento aquí en Juárez a los de la calle Poeta, donde hay más movimiento. A lo mejor ellos cobran más y sí estoy de acuerdo con que lo regulen.

No obstante consideró que no todos los empresarios van a estar de acuerdo con esa medida por lo que seguramente se llevará bastante tiempo.

“Pero ojalá lo hagan porque también es una guerra desleal, allá cobran 10, acá cobran 15, allá cobran 18 y todo está así. Yo estoy de acuerdo con que se regulen, se pongan señalamientos y se haga todo en orden”, agregó el empresario xalapeño.

"NO ES DESCABELLADO"

El presidente de la Asociación “Xalapa Antiguo” Jorge Díaz Bartolomé dijo que colocar parquímetros no es una idea “descabellada” porque hay autos que están todo el día en la vía pública.

“No me parece justo que estén ocupando un espacio todo el día, el parquímetro sería una solución y también los hay en otros centros históricos, pueblos mágicos o ciudades patrimonios y están dentro de la dinámica de un centro histórico”, dijo.

Consideró que si bien el rechazo podría ser de algunos vecinos, no es justo que haya espacios que todo el día estén ocupados por vehículos.

“Otra de las problemáticas es que no existen corazones manzaneros, como les llaman, porque es muy fácil poner tus discos para no estacionarse pero bueno tu quitas un tramo para quitar el estacionamiento a 15 autos, qué alternativa estas dando para que se estacionen, no existen esas alternativas”, abundó.

En ese tenor consideró que hacen falta estacionamientos en el centro histórico pero con tarifas unificadas, “que exista la voluntad del Gobierno del Estado y del ayuntamiento, de comprar predios o centros manzaneros con precios accesibles, para que el problema de estacionamiento se arregle”.

Dijo que no se trata sólo de reducir o ampliar banquetas sino de pensar en el conjunto de situaciones que permitan que el centro histórico sea, a mediano plazo, competitivo y atractivo para los visitantes.

Recientemente el presidente de la Unión de Estacionamientos y Pensiones para Autos del Estado de Veracruz José Rogelio Ibáñez Espinosa dijo que son cerca de 85 empresas que actualmente prestan ese servicio en la zona de Xalapa y consideró que los parquímetros no serían una solución para atender el problema del estacionamiento en la vía pública.