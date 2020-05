Mexicanos no acostumbran a organizar sus actividades

Xalapa, Ver.- “Los mexicanos no estamos acostumbrados a realizar un plan del día, cuando llevar una rutina puede ayudar a lidiar con el encierro y a disminuir el estrés, la ansiedad y hasta la depresión que pudieran desencadenarse por la contingencia sanitaria”, dijo en entrevista la médica Itzel Citlalli Badillo, quien exhorta a la gente a cuidar su salud mental.

La profesional le recuerda a la población que de acuerdo con la OMS, “la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad”, motivo por el cual no se puede decir que una persona es sana si su esfera mental y social no están bien.

Con la actual contingencia, explica que es difícil mantener una buena salud mental, pues lo dificultan factores como el no poder hacer las actividades cotidianas, el encierro, la preocupación, si es que no se cuenta con un salario; la incertidumbre de qué va a ocurrir o las distintas emociones que viven quienes presentan síntomas respiratorios.

No digo que sea sencillo, pero un buen inicio es planificar el día: levantarse, hacer ejercicio, desayunar, leer o estudiar un rato

