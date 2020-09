Mexicanos, unidos; se cumplen 35 años del sismo del 85

Xalapa, Ver.- ¿Qué hacías el 19 de septiembre de 1985?, ¿Y de 2017? Estas fechas pasaron a la historia de nuestro país y es que, este 19 de septiembre se conmemora el 35 aniversario del terremoto del 85, el más catastrófico para México, millones de personas perdieron sus viviendas, se reportaron miles de muertos, hubo crisis económica y afectaciones por todas partes del país, hoy día leemos en redes sociales historias de ciudadanos que presenciaron aquel fenómeno y siguen trabajando para recuperarse.

Por si fuera poco, en el año 2017, alrededor de las 13:15 horas, y mientras muchos noticieros a nivel nacional e internacional recordaban otro año más del movimiento telúrico del 19 de septiembre de 1985, las alarmas sísmicas comenzaron a sonar, los inmuebles se sacudían y personas que recientemente habían participado en el simulacro realizado por la Secretaría de Protección Civil presentaban crisis nerviosa, muchas personas lo tomaron como una superstición que precisamente ese día 32 años atrás, otro temblor acabaría con la vida de miles de mexicanos, pasando días bajo los escombros y conocer la historia de una niña que aparentemente no existió.

En un sondeo que se realizó en la ciudad de Xalapa, varias personas compartieron sus experiencias al vivir uno o ambos terremotos en México y Puebla respectivamente; toda la información que los medios de comunicación dieron a conocer durante las brigadas de búsqueda de aquellos que pedían auxilio mientras se encontraban atrapados.

Fernanda, de 24 años, recuerda que en el año 2017 tenía pocas horas de haber ingresado a las instalaciones de su trabajo, todo para ella parecía un día normal y circulando por internet se percató de que ese día se conmemoraba otro aniversario del terremoto, ignoró el tema por unos instantes y dedicó sus pensamientos a la jornada laboral, fue entonces cuando los gritos de sus compañeros y la propia sensación de movimientos involuntarios la alertaron, al tiempo que, en sus auriculares donde escuchaba la radio comenzaron a mencionar las frases “No pierdan la calma, está temblando”.

“Llegué a mi trabajo alrededor de las 12:00 del mediodía encendí mi equipo de trabajo, puse la radio y usé mis audífonos, el tiempo transcurrió mientras leía unos documentos, mientras, estaban haciendo mención en aquella estación que era el aniversario del terremoto, y que en PC (CdMx) estaban decepcionados porque en el simulacro los funcionarios no salieron a tiempo, luego tembló; lo más desesperante fue escuchar los gritos de mis compañeras, entre ellas una embarazada, te contagiaban los peores pensamientos, por un segundo me sentí infortunada y me importó más ayudarla a salir a ella que preocuparme por mí”. – Fernanda.

Por su parte Sebastián, había cumplido 19 años en junio de 1985, cuenta que ese jueves 19 de septiembre se dirigía a la escuela preparatoria en la capital del estado de Veracruz cuando recibió una llamada de su madre muy angustiada pues el joven proviene de un poblado en la Zona Centro de Veracruz.

“Recuerdo perfectamente que estaba terminando de desayunar cuando marcó mi mamá a la casa en donde rentaba junto a mis hermanos, estaba llorando desesperadamente porque teníamos mucha familia en México, no había forma de contactarlos, pasamos días de incertidumbre pegados al radio y televisor para saber lo que los medios de comunicación actualizaban sobre la catástrofe, inclusive había mucha impotencia entre la sociedad por la falta de organización y una falta de cultura en materia de protección civil”. - Sebastián.

Por fortuna la familia de Sebastián salió ilesa del sismo, al tiempo, mencionó que con el paso de los años y ahora con una familia propia como padre lo más difícil de una situación así es que no puede predecirse, en un segundo puede cambiar la vida de cualquiera y su meta como padre de familia es mantener a sus hijos a salvo en todo momento.

“Me pareció un deja vú estar viviendo esas emociones como si el tiempo no hubiera pasado, mi esposa y yo estábamos en nuestros trabajos, a mí me tocó realizar el simulacro de salir de las instalaciones el cual se me hacía una acción un tanto absurda porque nos notificaron con días de anticipación que en el aniversario del terremoto del 85 la Secretaría de Protección Civil tenía que hacer dicho protocolo

Un temblor no se puede pronosticar, cerca de la 1:15 pm un mareo me hizo perder el sentido de la tranquilidad y salí de mi oficina solo con teléfono en mano para poder comunicarme con mi familia

no me fue posible, las líneas estaban saturadas, únicamente nos enviamos textos”.

Lo más triste de este día, a decir de los entrevistados, fue lo ocurrido horas después, casas derrumbadas, hospitales, los principales inmuebles de atención, eran escombros, hoteles incendiados, más de 300 edificios caídos y 700 reportaron daños irreversibles, gente tirada en las calles, menores de edad lesionados, o atrapados bajo los techos de sus escuelas, animales que no pudieron ser rescatados, médicos en cirugía pidiendo que todo pasara y ellos estuvieran bien para dar pie a la operación de ese momento y México siendo noticia global.

DATO

El Sistema Nacional de Protección Civil se creó en 1986, un año después de la tragedia del terremoto y ante la carencia generalizada en el país de protocolos de acción y de recursos de toda índole para las grandes catástrofes.

Mientras que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se fundó diez años después, en 1996.

Medios de comunicación pasaron día y noche actualizando la información de este suceso, pero en el caso del año 2017 hubo algo diferente, además de los avances tecnológicos que permitieron lograr mayor comunicación con las víctimas, empresas de telefonía ofrecieron servicio gratuito para mensajes, llamadas y el apoyo necesario en la labor de búsqueda, en México se reflejó la unión de la población y ciudadanos en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Veracruz, y demás Estados con afectaciones.

Comenzaron a recaudar víveres, realizar limpieza en las calles, adquirían equipo necesario para levantar las rocas, se aprendieron señales de silencio absoluto para que los especialistas tuvieran una mejor recepción de sonido. Actores, cantantes, futbolistas, se unieron a estudiantes y la ciudadanía para apoyar en lo necesario, influencers usaban las redes sociales para llegar a cada rincón y pedir ayuda a toda la gente posible en otros países, la ayuda no se hizo esperar y en cuestión de horas México recibía el apoyo, los víveres y el recurso para continuar la búsqueda, además de una canina que se ganó el corazón de todos “Frida”, acompañada de “Evil” y “Ecko” elementos de la Marina indispensables para la localización de personas luego de los derrumbes en diferentes edificios.

Sin duda son fechas que quedarán marcadas en la vida de los mexicanos, no solo por el dolor, la perdida, la crisis, sino también por el amor, la solidaridad, la fuerza, la esperanza y la unión que se vio en cada rincón de nuestro país ante la catástrofe y sobre todo resaltar que el pueblo mexicano siempre está al grito de guerra como cita el himno nacional mexicano.