México y EU avanzan en el tema de seguridad: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que a diez meses de iniciar el diálogo en materia de seguridad y economía con la presidencia de Estados Unidos, liderada por Joe Biden, se tienen los primeros avances que se presentarán en noviembre próximo.

En la conferencia de esta mañana, que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el próximo viernes 8 de octubre se realizará una reunión entre representantes del país y de Estados Unidos, en la que el tema principal será la seguridad.

“Han transcurrido diez meses del inicio de trabajo con la administración del presidente Biden y el presidente López Obrador nos encomendó edificar y construir una buena relación entre los dos gobiernos”, dijo.

Recordó que ya se realizó en la ciudad de Washington DC un diálogo de alto nivel, dado que la relación con el país vecino es una prioridad en México para lograr el desarrollo y cadenas de valor.

Tras dicho diálogo, expuso, se estableció que a principios de noviembre se tienen que entregar los primeros resultados a consideración de los secretarios.

“En estos diálogos tiene una participación destacada la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, porque está al frente de los contenidos y los planteamientos, al igual que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, expresó.

Aseveró que en materia de seguridad se busca generar una nueva etapa y dejar atrás las acciones asistencialistas.

Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores | Foto: Cortesía | Gobierno de México

#ConferenciaPresidente desde Veracruz, Veracruz | Martes 5 de octubre de 2021 https://t.co/Pfj1Pr39cw — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 5, 2021

“Esta nueva etapa está basada en un entendimiento, a diferencia de la iniciativa Mérida, México no fue a tocar la puerta para decir: necesito asistencia, necesito que me apoyes, no, tenemos que trabajar en materia de seguridad, pero es un entendimiento simétrico, respetuoso”, comentó.

Puntualizó que la reunión tendrá como sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México y estará presente el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

A la reunión también acudirán el secretario de Defensa Nacional de México, el general Luis Crescencio Sandoval, y los secretarios estadounidenses de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y de Justicia, Merrick Garland.

Puntualizó que México presentó diez prioridades que, en esencia se relacionan con reducir homicidios y pedir que haya reciprocidad en el control del tráfico de armas, en las asistencias jurídicas y en materia de extradición.

“La reunión será en la cancillería, se tendrá un diálogo con los diferentes secretarios que vienen, ya tenemos logrados avances y en este primer diálogo de alto nivel vamos a reforzarlos”, agregó.