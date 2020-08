Miedo al coronavirus dispara casos...imaginarios

Córdoba, Ver.- En la actualidad el miedo a contraer un virus para algunas personas se ha convertido en un calvario diario que se origina dentro de su mente, estos “enfermos imaginarios” que viven preocupados por no salir a la calle, en algunos casos dejan de realizar actividades, se aíslan y llaman a líneas de ayuda como al departamento de psicología del DIF municipal, quienes mencionan que por lo menos a diario tienen alguna persona pidiendo apoyo por el estrés de la pandemia.

Son por lo menos cuatro o cinco llamadas que se han tenido a los números del DIF municipal de casos extremos de pánico por la posibilidad de tener un contagio en lo que va de la pandemia, a la semana por lo menos son seis o siete personas que se comunican y mencionan sentir tos, falta de aire o sintomatología que se origina por un estrés muy grande, menciona la encargada de la coordinación de psicología del DIF de Córdoba, Cecilia Guerrero.

“Sí se puede llegar a tener una febrícula o aumento de temperatura por una situación de estrés muy grave, pero lo que importa o cabe destacar es que la gente entra en cuadros de ansiedad originada por el exceso de mensajes encontrados que afectan la salud mental”, explicó.

Se les podría llamar hipocondríacos, sin embargo, la psicóloga explica que en esta situación no sería propio denominarla, así pues hoy en día todos sufrimos de esta crisis de ansiedad, un exceso de pánico a perder la salud.

“Se les pregunta con quién están, se intenta sacar de ese estado de pánico a la persona, recordarle que no todo está perdido, que si se llegaran a contagiar se pueden curar, se les habla y se toman en cuenta sus síntomas, no los podemos tachar de locos porque todos estamos expuestos al miedo”, dijo.

Un estrés social se genera por ver lo que pasa afuera, uno piensa que nos va a pasar, el enterarse que existen contagios en la colonia o la familia hace que se desencadene una red de contagios imaginarios que solo están en la mente, comentó la psicóloga, citando la información que psiquiatras expertos le han hecho llegar.

Las personas con esta situación no salen ni reciben a nadie en casa, atienden a las personas por las ventanas, piden el súper a domicilio, no permiten que los visiten, comienzan a dejar de hacer actividades por miedo, se encierran en casa, se toman la temperatura constantemente, “viven en un doble mensaje de necesito ayuda pero no quiero que vengan a verme, desarrollan un pánico por los contagios en la colonia principalmente”, pero al final son las personas que más llaman la atención, mas no enferman, nos explica la psicóloga.

Son más las personas con cuadros de ansiedad y con problemas de miedo al contagio que las que realmente están sufriendo por el virus del Covid-19, sin embargo, no hay que minimizar el problema, pues de no atender esta situación podrían derivar en un daño mental mayor.