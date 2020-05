Migrantes, pese a riesgo de Covid-19, no piensan regresar de Estados Unidos

Vivir la pandemia en Estados Unidos no está siendo sencillo para muchos migrantes veracruzanos; aun así, regresar a sus lugares de origen no está en sus planes. Autoridades y asociaciones veracruzanas no esperan un éxodo masivo de personas porque la mayoría está esperando sobrevivir a esta contingencia, pues tiene la certeza de que en México no podrá estar mejor que en aquel país. Anteriormente existía un fondo federal del Ramo 23 de apoyo a migrantes que consistía en ayudar a todos los migrantes que regresaban a Veracruz o a México, pero por un mal uso el gobierno federal decidió eliminarlo. Al desaparecerlo, todos los migrantes que venían de retorno, con algún proyecto, se quedaron sin ese apoyo.

“Nosotros estamos previniendo en cuanto a todo lo que necesitan, sí hay regreso de veracruzanos pero estamos previniendo con el sector salud, con las áreas con las cuales nosotros trabajamos en conjunto, pero un apoyo directo como tal como se hacía antes con el fondo de apoyo para migrantes ya no”, reconoció el director general de Atención a Migrantes del estado, Carlos Enrique Escalante Igual.

Local "La gente se peleaba el agua"; veracruzana en EU narra momento de pánico ante escasez

Aunque la pandemia por Covid-19 está afectando a todos los países incluido Estados Unidos, se debe tener la certeza, subrayó, que debe haber una recuperación. “La mayoría de los veracruzanos que trabajan en Estados Unidos están en el área de la construcción y son de los sectores que más rápido se van a recuperar, entonces creemos que si bien pueda haber un retorno, no sea tan elevado, no sea un éxodo masivo de veracruzanos que regresan, por el contrario, ya estando allá puede haber condiciones económicas favorables para ellos, pues su área de trabajo es la que más rápido se va a recuperar”, insistió.

Según lo que reportan los clubes de migrantes en Estados Unidos, la mayoría de ellos está a la espera de que se reactiven las actividades. “No hemos recibido alguien que diga estamos en espera de que se abran las fronteras para poder regresar al país porque las fronteras están abiertas realmente, México no le puede prohibir la entrada a sus mexicanos”.

Se estima que actualmente hay 800 mil veracruzanos trabajando en Estados Unidos hablando de dos tipos de migraciones: la legal o documentada, y la que es sin documentos que poco a poco ha ido modificándose a través de los empleos temporales.

Entre enero y febrero de 2020 hubo 2 mil 200 deportaciones; en lo que va de marzo, abril y mayo, éstas incrementaron a 2 mil 500, es decir, en lo que va de la pandemia se han registrado 300 deportaciones, pero voluntarias, es decir, no hechas por la autoridad migratoria de Estados Unidos.

“Bajo este esquema se puede tener casi la certeza de que no habrá un éxodo de veracruzanos, por el contrario, están todos a la espera de que vuelva otra vez a reactivarse la economía”, dijo el funcionario estatal.

LOS MUNICIPIOS

La mayor parte de los migrantes son originarios de municipios del centro del estado como Misantla, Yecuatla, Naolinco, Omealca y otros como Tierra Blanca o Plaza Vicente. “Realmente hay en todos los municipios, claro que hay municipios donde hay más, hay municipios donde prácticamente viven de las remesas que mandan como son los municipios de la zona centro”, dijo.

El 85% de los veracruzanos trabaja en Estados Unidos y los menos están en Canadá, así como Europa o Asia, pero también, desde la dirección de Atención a Migrantes atienden a quienes están en otros estados de la República con la frontera norte.

En Tlapacoyan existe incluso una asociación que se encarga de tramitar visas de trabajo para veracruzanos en la que el gobierno estatal no interfiere. Se trata de empleos temporales de seis meses a un año.

Local Muertos por coronavirus, al menos 17 indocumentados veracruzanos en el país vecino: SRE

“Es una asociación muy bonita porque es gratuita, el Gobierno del Estado no participa en nada, ayudamos con actas de nacimiento, algún documento, pero del Gobierno del Estado no tenemos nada que ver con ellos porque trabajan muy bonito, trabajan muy bien; en lo que los podemos ayudar lo hacemos, entonces mucha gente está yendo ya de manera legal”, dijo Escalante Igual.

Así, sostiene que de existir un retorno mayor de veracruzanos existe contacto directo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la que se tendría que organizar la búsqueda de empleos y puedan así sobrellevar su situación económica.

Según información del Banco de México, las remesas del primer trimestre en Veracruz fueron en 2019 de 320.25 millones de dólares, mientras que de enero a marzo en 2020 van 364.57 millones de dólares.

Es decir, el ingreso de remesas en el estado en el primer trimestre de este año es 14% más en comparación con el año pasado. A nivel nacional el incremento fue del 18%.