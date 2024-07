Miguel Ángel Yunes Márquez asegura que daño en su columna fue por un accidente en noviembre de 2022

El senador panista electo, Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró al Juez de Control del Distrito Judicial Xalapa con sede en Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Óscar Luis Lozada Hernández, que el padecimiento de columna se debe a un accidente que tuvo el 7 de noviembre de 2022 mientras practicaba el deporte de auto-racer en la zona de dunas de Antón Lizardo.

¿Qué le pidió Miguel Ángel Yunes Márquez al juez de Pacho Viejo?

Lo anterior, lo estableció en el documento que fue presentado por su defensa al juez, del cual Diario de Xalapa tiene una copia, y en el que pidió que se le conceda un periodo de 8 a 12 semanas para presentarse a audiencia por el caso que tiene abierto por los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

¿Qué se sabe del accidente del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez?

En el documento, se indica que como consecuencia de dicho accidente fue internado en el Hospital Español de Veracruz, donde fue sometido a varias cirugías para “resolver las heridas causadas por el accidente”.

“Como consecuencia del mismo, mi columna cervical sufrió una en las vértebras denominadas C5-C6 y una severa compresión en las terminales nerviosas que corren por ese órgano, lo que me provoca fuertes dolores en las articulaciones”, expuso.

Tras ello, según lo detallado en el documento, el 10 de agosto de 2023 fue sometido a una intervención quirúrgica en la clínica Mayo de Jacksonville, Florida.

“Contra las instrucciones de reposo para lograr pleno restablecimiento decidí hacer campaña como candidato a senador, llevando a cabo recorridos en camioneta por todo el estado y actividades propias de la campaña durante varios meses, lo que derivó en que el problema no se resolviera y se agudizaran los dolores”, señaló.

Afirmó que durante la campaña suspendió algunas actividades para ser internado en el Hospital Español, “refiero haber estado hospitalizado el día 20 de mayo y posteriormente del 28 al 30 de mayo. El día 29 de ese mismo mes, contra la indicación de médicos, decidí trasladarme a Xalapa para participar en un evento de campaña y regresé al hospital”.

Ante ello, se refiere que el pasado 10 de junio acudió nuevamente al Hospital Español por fuertes dolores de cuello y extremidades, por lo que se le realizó una resonancia magnética en la que se le prescribió reposo absoluto, hecho que fue notificado al juez el pasado 21 de junio.

Local

¿Cuál es el diagnóstico del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez?

En el diagnóstico que el senador obtuvo, de acuerdo a lo señalado en el documento, se le indicó reposo absoluto, restricciones de movimiento y evitar cargar cosas con un peso mayor a 5 kilogramos.

“Adicional a lo anterior, he solicitado también la opinión del cirujano que practicó la cirugía a mi columna cervical. En razón de lo anterior y en virtud de no encontrarme en condiciones de salud para acudir a la audiencia citada, ni para comparecer por otro medio a la misma solicito me fije una nueva fecha de audiencia, tomando en consideración que la etapa de rehabilitación llevará de 8 a 12 semanas”, argumentó.

¿Cuándo será la audiencia por videoconferencia del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez?

El viernes pasado en la tercera audiencia a la que no se presentó el senador electo, el Juez de Control del Distrito Judicial Xalapa con sede en Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Óscar Luis Lozada Hernández, emitió una nueva fecha de audiencia, a fin de que se pueda desarrollar mediante videoconferencia el 11 de julio a las 14:00 horas.

Puedes volver a leer: Gabriel “N”, excolaborador de Javier "N", busca amparo para evitar pago de 1 mdp

La Fiscalía mantiene abierto el proceso porque el senador electo presuntamente falseó su residencia efectiva en el puerto de Veracruz para poder contender en la elección de 2021 por la alcaldía del municipio de Veracruz.

En las elecciones de ese año, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó revocar a Yunes Márquez la candidatura por la alcaldía de Veracruz por la alianza “Veracruz Va” (PAN-PRI-PRD), ya que no acreditó el requisito de su residencia efectiva. Ante ello, se determinó que la candidata fuera Patricia Lobeira Rodríguez, su esposa, quien ganó en las urnas y actualmente es alcaldesa del puerto Veracruz.

Por estos hechos, el pasado 14 de junio se realizó la primera audiencia en la que Yunes Márquez debía comparecer por los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Sin embargo, ese día no acudió debido a que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, proporcionó direcciones incorrectas al Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), además de que su defensa presentó un justificante médico.

Tras ello, se determinó diferirla para el pasado 21 de junio a las 8:30 horas, pero tampoco se presentó argumentando que debía estar en reposo absoluto.

También lee: Juez cita a nueva audiencia al senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez

La tercera audiencia desarrollada fue el pasado viernes, donde sus abogados defensores José Kuri Pazos e Imanol Ordorika Imaz, presentaron un nuevo justificante, con el cual consiguieron que la próxima audiencia sea por videoconferencia el 11 de julio a las 14:00 horas.

Este día José Kuri Pazos se presentará en los juzgados de Pacho Viejo, mientras que Imanol Ordorika Imaz estará conectado desde la vivienda del senador electo, acompañándolo en su proceso legal.