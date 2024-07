Yunes Márquez se encuentra en Florida; asegura que participará en audiencia

El senador electo por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez notificó al juez de control Óscar Luis Lozada que por cuestiones de salud viajó a Florida, en Estados Unidos y que no podrá acudir presencialmente a la audiencia inicial que hay en su contra por presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, de acuerdo con autoridades del Poder Judicial del Estado.

Por lo anterior, el Poder Judicial del Estado solicitó a la Embajada de Estados Unidos verificar y confirmar la presencia del panista Miguel Ángel Yunes Márquez en el Hotel Courtyard by Marriott Jacksonville at the Mayo Clinic, en Florida, para que cumpla con la audiencia de forma virtual como parte del proceso penal 151/2021.

La finalidad de la autoridad judicial consiste en que el también exalcalde de Boca del Río esté en un lugar con energía eléctrica y conexión a Internet con tal de que cumpla con el mandato legal.

¿Cuándo se realizará la audiencia de Miguel Ángel Yunes Márquez?

La audiencia se encuentra programada para las 14 horas de este jueves, 11 de julio, luego de que el senador electo no se presentara a las tres anteriores a las que fue citado en la sala de juicios orales con sede en Pacho Viejo.

Las inasistencias fueron justificadas por representantes legales de Miguel Ángel Yunes Márquez con un pase médico que le ordena guardar reposo a causa de una lesión en las cervicales que según sufrió el 7 de noviembre de 2022 en playas de Antón Lizardo, mientras practicaba "auto-racer".

Entre las justificaciones también se establece que el además hijo del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) durante agosto del 2023 fue sometido a una cirugía en un hospital de Florida y que se le recomendó reposo absoluto.

También se señala que Miguel Ángel Yunes Márquez no puede trasladarse por más de 40 minutos debido a su convalecencia, aunque realizó un viaje a Estados Unidos.

Las inasistencias fueron justificadas por representantes legales de Miguel Ángel Yunes Márquez con un pase médico que le ordena guardar reposo | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Incluso su abogado defensor, Imanol Ordorika Imaz, señala que el domicilio actual del senador electo es el Hotel Courtyard by Marriott Jacksonville at the Mayo Clinic, en Florida, Estados Unidos, en donde según se encuentra como parte de su tratamiento.

Su defensa tramitó un amparo ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito de Xalapa, en el que pide que se considere el estado de salud del senador elector y no llevar a cabo la audiencia.

Con relación a esos hechos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sostuvo, en conferencia de prensa, que lo mejor es que se siga un proceso apegado a derecho y que la Fiscalía será la que informe los avances de lo ocurrido.

La audiencia se encuentra programada luego de que el senador electo no se presentara a las tres anteriores a las que fue citado | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Confirma Yunes Márquez que participará en audiencia

El senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez dice que participará mañana jueves en la audiencia a la que ha sido convocado por un juez de control, a pesar de enfrentar un problema de salud que lo ha llevado a hospitalizarse varias veces en las últimas semanas.

A través de un comunicado, señala que nunca se ha negado a acatar el llamado del juez, aún cuando sabe que no es un tema de justicia, "sino una clara persecución política".

También sostiene que "como se informó por escrito al Juez Lozada el pasado día 5", solicitó la opinión del cirujano que lo intervino en la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida, quien le prescribió diversos estudios que debe llevar a cabo en las próximas semanas con en el afán de evitar una nueva intervención quirúrgica.

Cuitláhuac García Jiménez sostuvo, en conferencia de prensa, que lo mejor es que se siga un proceso apegado a derecho | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Manifiesta que la prescripción médica es también del conocimiento del juez y que incluso sabe que tiene que someterse a reposo y estudios.

Es por esa razón de salud que se trasladó a los Estados Unidos y que la audiencia la escuchará en un hotel ubicado en la Clínica Mayo, en el que se hospedan los pacientes externos que acuden a estudios en esa institución, manifiesta.

Según el senador electo, el Poder Judicial del Estado ha venido violentando el derecho humano a su salud al negarse a llevar a cabo la audiencia en el momento en que él sea dado de alta y al dar a conocer documentos privados con el único afán de lastimar su honor.

También señala que es una arbitrariedad pedir la intervención de la Embajada Americana y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para confirmar su ubicación el día de la audiencia, "como si fuera un prófugo de la justicia acusado de delitos graves y no un ciudadano protegido por el principio de presunción de inocencia, como cualquier otro".

El senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez dice que participará mañana jueves en la audiencia a la que ha sido convocado por un juez de control | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

También se dice inconforme porque el juez ha solicitado información de salidas del territorio nacional, "sin que juez tenga razón ni derecho de hacerlo".

Agrega que se quiere impedir que llegue al Senado de la República y que para ello, según él, usan a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial.

