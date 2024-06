"Soy un opositor, no un delincuente": Miguel Ángel Yunes no se presentó a audiencia en Pacho Viejo

"Soy un opositor, no un delincuente", fue el mensaje con el que el senador electo panista Miguel Ángel Yunes Márquez se defendió ante lo que, dijo, es "una cobarde persecución política es para intimidarnos".

¿Por qué motivo fue citado el senador electo, Miguel Ángel?

Este día, el senador electo fue citado a audiencia por el Juez de Control del Distrito Judicial Xalapa con sede en Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Óscar Luis Lozada Hernández, a las 8:30 para comparecer por los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

Sin embargo, no acudió y justificó su ausencia con un documento médico en el que se indica que se encuentra imposibilitado para acudir ante las instancias judiciales.

A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales oficiales, Yunes Márquez aseguró que tiene un problema delicado de salud que está intentando resolver.

"Usan los instrumentos de justicia para perseguir a los adversarios, no a los delincuentes. No he cometido ningún delito, soy un hombre honorable, respetuoso de la Ley", expuso.

Refirió que un debate electoral ya resuelto desde hace más de 3 años sobre su domicilio ha llevado a las autoridades estatales y a la gobernadora electa Rocío Nahle García a ordenar una persecución en su contra "para meterme a la cárcel y así evitar que rinda protesta como Senador de la República, cargo que me dieron con su voto un millón de veracruzanos".

Reprochó que la gobernadora electa se atrevió a dar instrucciones públicas a la Fiscal General del Estado para que fuera perseguido y evitar su llegada al Senado, dejando claro que "las leyes no le importan y que lo único que cuenta es su voluntad".

Consideró que ante la instrucción de Nahle García, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscala General del Estado y decenas de jueces, fiscales, policías ministeriales, empleados de juzgados, actuarios, notificadores, se han dedicado a darle forma a una acusación en su contra para llevarla a la cárcel, en lugar de perseguir a "miles de delincuentes que circulan con toda libertad".

"No me acusan de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de ocultar bienes; no, me acusan de haber señalado un domicilio en Veracruz para registrar mi candidatura a alcalde, donde ellos sostienen que no vivo", dijo.

Criticó que a la gobernadora electa "le acomodaron la Constitución para que siendo de Zacatecas pudiera gobernar Veracruz, mientras que a mí, por querer gobernar Veracruz quieren meterme a la cárcel".

Se refirió a la gobernadora electa Rocío Nahle García por ordenar una persecución en su contra/ Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

"No estoy fugado, tengo un problema delicado de salud que estoy intentado resolver, representaré con dignidad a Veracruz y a México en el Senado de la República, debiera darles vergüenza, pero no la conocen", comentó.

Aseveró que enfrentará las denuncias con valor y decisión, con la Ley por delante, "no serviré como trofeo de Morena, se van a quedar con las ganas".

"Soy veracruzano de nacimiento, de raíces veracruzanas, he vivido siempre aquí y en los cargos que he tenido he tratado de cumplir con responsabilidad, honestidad y eficiencia, ahí está la transformación que logramos en Boca del Río y lo que hemos hecho en Veracruz, desde el Senado de la República trabajaré en beneficio de todos los veracruzanos sin excepción, México y Veracruz merecen vivir en libertad, en democracia, no sometidos a la dictadura, ese será el centro de mi lucha, gracias a todas y a todos por su solidaridad que me fortalece. Se equivocan quienes piensan que esta historia terminó", agregó.

