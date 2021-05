Militantes del PAN marchan bajo la consigna “Todos somos Miguel” en el centro de Veracruz

Veracruz, Ver.- Con la consigna de “Todos somos Miguel” cientos de militantes del PAN y estructuras priistas marcharon por las principales calles del primer cuadro de la ciudad de Veracruz para exigir a los órganos electorales que devuelvan la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez y que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez saque las manos del proceso electoral.

Vestidos de blanco, con pancartas y algunos con máscaras de papel que simulaban el rostro del panista, los participantes se congregaron en la avenida Rayón para caminar por todo Independencia y terminar en un plantón en el Zócalo de la Ciudad.

La marcha estuvo encabezada por los candidatos del PAN y de la alianza Veracruz Va en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal, Patricia Lobeira Rodríguez, María Josefina Gamboa Torales, Miguel Hermida Copado, Jaime de la Garza, y Carolina Gudiño Corro, así como de las estructuras del PRI que preside la diputada federal con licencia Anilú Ingram Vallines.

Al lado de los candidatos, Miguel Ángel Yunes Márquez también marchó y se dijo sorprendido de la convocatoria, pero emocionado por el respaldo de la multitud que gritaba su nombre en pie de lucha.

“Estoy emocionadísimo nunca espero una cosa así la verdad increíble la cantidad de gente y eso me compromete a seguir luchando más allá de la candidatura lo que sea, me compromete a seguir trabajando por la gente, la gente merece un futuro mejor y la verdad no les voy a fallar, estoy muy emocionado ya no se ni que decir”, declaró.

Rechazó que hubiera acarreados en el evento, sino que todos llegaron por voluntad propia.

En el desarrollo de la marcha los ánimos se desbordaron entre los participantes y hubo algunos empujones, pero sin eventualidades.

Los participantes se congregaron en el zócalo de la ciudad donde lanzaron consignas contra el gobierno del estado que acusaron de tratar de bloquear a los candidatos de la oposición usando las estructuras e instituciones que dependen del ejecutivo para sacarlos de la contienda.