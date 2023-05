Ciudadanos se oponen a mina de grava en Coatepec; afectaría suministro de agua

Ciudadanos de Coatepec, asociaciones vecinales y ambientalistas advirtieron sobre el riesgo que la explotación de una mina de grava ilegal representa para el medio ambiente, así como para el río Suchiapa y el manantial Las Lajas, los cuales proporcionan de agua a 4 mil 500 de personas de ese municipio.

En una protesta de este sábado sobre la carretera Briones dijeron que, si bien saben que, por sus denuncias y peticiones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la clausura, pidieron que se le dé continuidad para que se logre la suspensión definitiva de ese proyecto con el que se pretende extraer material pétreo en el peñón del predio Las Lajas en ese municipio.

“También queremos que Conagua tome cartas en el asunto porque ya dañaron el río con estas actividades que hicieron y creo que también es su competencia que por lo menos desde hace un mes sabe de esta situación, que envíen a un técnico para analizar el daño en el Suchiapa al haber removido vegetación y grandes cantidades de tierra que fueron lanzadas al río”, dijo Zaira Domínguez una de las vecinas afectadas.

Local ¡Alto a la inseguridad! Vecinos de Zoncuantla hartos de los robos

Al señalar que esa zona es para reserva, aprovechamiento forestal y actividades agrícolas, dijo que los vecinos temen que el material de grava que se pretende explotar sea usado en las obras de la segunda etapa del libramiento de Coatepec, de ahí que las autoridades municipales no han atendido el tema.

“Que el ayuntamiento tome cartas en el asunto porque tiene conocimiento de este tema desde más de un mes y se ha lavado las manos, no sabemos si es omisión o complicidad porque para un proyecto de este tipo, el dueño debería de haber conseguido el cambio de uso de suelo y tenemos documento del propio ayuntamiento donde dice que no se ha otorgado el cambio de uso de sueño y si lo sabe ¿por qué no ha hecho cumplir la ley?”, agregó.

¿Qué personas se verían afectadas?

Advirtieron que esta obra generaría grandes daños si daña el manantial Las Lajas pues implicaría que no se le diera agua a más de 4 mil 500 personas que habitan colonias y fraccionamientos como Consolapa, San Jacinto Benito Juárez, el barrio de San Miguel, Prolongación Altamirano, así como las comunidades de Tuzamapan, Bella Esperanza y El Grande que se surten también del río Suchiapa.

“¿Qué pasaría si se queda sin agua por las actividades de esta mina que está tan cerca del manantial? El peñasco que quieren volver grava está en la congregación Chopantla en el predio Las Lajas y sospechamos que se quiere aprovechar estas obras por la segunda etapa del libramiento de Coatepec que requerirá grava pero es un proyecto ilegal. El dueño tiene permisos otorgados en 1992 y son caducos”.

Te puede interesar: Que vayan a las denuncias y se pongan pruebas, gobernador sobre regidor de Veracruz

Advirtieron que esta obra generaría grandes daños si daña el manantial Las Lajas pues implicaría que no se le diera agua a más de 4 mil 500 personas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Insistieron en que un proyecto de este tipo daña de diferentes maneras por el polvo que levanta, el ruido que provoca y por la remoción de montoneras de tierra y vegetación que los aventaron en dirección al río.

“De la base del peñasco al río está a 30 metros, está muy cerca y la cascada Bola de Oro recibe agua del Sochiapa, el daño a uno de los pocos ríos limpios que tiene Coatepec es grave. La otra es que el manantial Las Lajas está a 300 metros de la punta del cerro, este peñón forma parte del sistema de captación de agua y contribuye a que aflore el agua por el manantial”, dijo.

Cuestionaron el hecho de arriesgar un cuerpo de agua que le da el líquido a 4 mil 500 personas de la zona, además de que el ayuntamiento no tiene un “Plan B” para abastecerlas.

¿Qué dice la autoridad?

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) confirmó que el pasado 12 de mayo, al ser un tema federal, fue la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) quien realizó la clausura pues los responsables del proyecto manifestaron que los trabajos de exploración eran para extraer muestras de Roca Basáltica, pero se presentaron copias simples de autorizaciones del año de 1992 las cuales no se encuentran vigentes.

Se dio a conocer que el 10 de abril, en la SEDEMA, se recibió copia de conocimiento del oficio dirigido a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), solicitando intervención debido a una posible explotación minera del predio ubicado en el manantial Las Lajas.

Además, el 18 de abril se recibió copia de conocimiento del oficio dirigido a la CONAGUA, en el cual fue solicitado no realizar el intento de explotación.

Asimismo, ese mismo día la SEDEMA recibió copia de conocimiento del oficio dirigido a la PROFEPA, donde la Asociación de Vecinos del Río Suchiapa AC y Asociación Civil Manantial Las Lajas AC., informaron la explotación del predio.





Por ello, el 12 de mayo también se realizó el acompañamiento a la visita de inspección llevado a cabo por la PROFEPA, con apoyo de la Fuerza Civil y la Policía Municipal.

Los visitados manifestaron que dicho equipo solo se utiliza para realizar trabajos de exploración para extraer muestras de Roca Basáltica, se presentaron copias simples de autorizaciones del año de 1992 las cuales no se encuentran vigentes.

“El predio presenta vegetación forestal, la cual es competencia federal (SEMANART) y se realizó la diligencia y posterior clausura por parte de la PROFEPA”, se informó.